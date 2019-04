Fernández Bogado siempre ostentó haber sido alumno de la prestigiosa universidad norteamericana, donde -alega- consiguió un postgrado en administración pública 1999-2000 (USA). Sin embargo, al parecer solo hizo un curso como visitante para lo cual no requería de una selección o exigencias elevadas.

A causa de esto una avalancha de críticas se vino encima al docente, que en estos días expuso en su Twitter que “siempre es grato volver a la casa de uno, Harvard luce tan atractiva…”.

Al margen de esto, el programa el Repasador, recordó la polémica mirada del conocido conferencista sobre los paraguayos.

“Nos damos de valientes, pero en realidad vivimos en la más miserable de las cobardías colectivas. No somos capaces de pensar en el otro y menos aún unirnos para generar riqueza colectiva. Egoístas en grado sumo y sin importar clase social. Igual el pobre, como el rico, egoísta. Nos las damos de valiente en la guerra, cuando estamos perdiendo la mayor de ellas, por ignorantes, incultos o sucios”, había dicho Bogado.

Alumno de la reconocida universidad de Harvard desenmascara a Benjamín Fernandez Bogado. #ElRepasadorpy pic.twitter.com/zSJwWbBRRn — El Repasador (@elrepasadorpy) 16 de abril de 2019

PAGAR UNA DEUDA ILÍCITA

Además de lo anterior, Benjamín Fernández Bogado es recordado por haber propuesto aceptar la derrota ante la justicia de Suiza y pagar la deuda ilícita de 100 millones de dólares, recuerda hoy el diario La Nación.

“El caso Gramont es un caso juzgado en el cual solo se está discutiendo cuándo se va a pagar, no si se va a pagar o no. Es cierto que es un fallo injusto, pero Paraguay perdió el caso. Entonces, ya no hay otra posibilidad más que aceptar el hecho y negociar el pago”, sostuvo.

Sin embargo, pocos meses después, en marzo del 2017, el entonces presidente Horacio Cartes informó que la justicia dictaminó a favor del Estado paraguayo y rechazó la demanda iniciada en los EE.UU. contra el país por parte de la aseguradora italiana SACE.