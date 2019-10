El ministro Arnaldo Giuzzio señaló que no le propusieron ocupar el Ministerio del Interior. Dijo sentirse muy cómodo en la Senad, porque justo ahora el equipo a su cargo se está ensamblando.

“Nunca he rechazado trabajar, cuando el presidente (Mario Abdo) me ofreció en su momento dos instituciones, yo opté por Senad, porque es un lugar donde vamos a trabajar mucho. Si el presidente me dice que vaya como embajador o cualquier otro lugar, no me puedo negar. Embajador quiero ser, por qué no en los Estados Unidos o Israel”, mencionó.

Es sabido que Giuzzio goza del apoyo y amistad del país norteamericano, ya desde su época de fiscal.

CONSIGUIÓ AUMENTAR BONIFICACIÓN

Este martes, el Secretario de Estado fue al Congreso para solicitar una reprogramación presupuestaria. En ese sentido consiguió una redistribución de los recursos propios de la Senad, para un autofinanciamiento, de modo a aumentar las bonificaciones a 213 agentes especiales, así cada uno recibirá 700.000 guaraníes más en concepto de peligrosidad. “Es necesario para mantener el control de los funcionarios y para garantizar el buen servicio”, dijo.

Giuzzio aseguró que están apoyando a varias instituciones en el combate contra los criminales y que de esta manera están ampliando sus facultades y responsabilidades, por lo que corresponde el aumento.

En otro momento lamentó el asesinato de un policía antinarcótico, ocurrido anoche en Fernando de la Mora. Dijo que si el microtráfico no se toma con seriedad ira generando desgracias como la muerte de más uniformados.