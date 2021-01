César Espínola (32) comentó al diario Crónica que en enero del año pasado tuvo dengue, en julio le agarró la influenza, y en diciembre el Covid-19. Tampoco se salvó de la chikungunya, ya que sufrió los síntomas de la enfermedad en el 2018.

“Ya tuve de todo (risas). Ahora me río, pero en su momento fue muy doloroso todo. Cuando les cuento a mis amigos que ya tuve todos estos virus se ríen de mí y me ponen de apodos como ‘Highlander, el inmortal’ o ‘Superman’. Yo me río nomás”, dijo César.

“En los primeros días de diciembre contraje el covid seguramente en el colectivo. La verdad que desde que comenzó la pandemia me cuidé muchísimo, pero igual me dio. No me agarró tan mal. Eso sí, pasé encerrado en mi casa más de 15 días”, comentó.

Explicó que con la enfermedad que más sufrió fue con el dengue. “No soportaba el dolor. También pasó casi lo mismo con la chikungunya, pero gracias a Dios pasó”, agregó.

Al respecto, el doctor Hernán Rodríguez, titular de Senepa, dijo en entrevista con el programa Tempranísimo, radio Universo y canal Gen, que siguen en estudio los casos de Dengue y Covid, y reconoció que sí es probable que una persona haya tenido Covid, Dengue y Chikungunya, pero no todo al mismo tiempo, ya que son enfermedades a las que uno está expuesto a diario.

Consultado sobre si se podría complicar el tratamiento para una persona con “covidengue”, respondió que no hay mucha experiencia al respecto y todo recae en suposiciones.

Por otra parte, en charla con la radio 650 AM el director de Senepa instó a la población a eliminar los criaderos de mosquitos, al momento de recordar que desde el 2009 Paraguay es un país endémico, es decir que el virus está presente de forma permanente durante todo el año. “Un problema que tenemos es la resistencia de los mosquitos a los insecticidas. Por eso se realizan pruebas con los insecticidas”, resaltó además.

En las últimas cuatro semanas, Senepa recibió un promedio de 280 notificaciones por semana y los casos confirmados son 10 hasta la fecha. “El año pasado superábamos las mil notificaciones por semana”, comparó el entrevistado.