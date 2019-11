Pasaron 90 días y el dolor de la ausencia sigue golpeando el corazón de la familia Rojas Talavera. Se cumplen tres meses de la muerte del niño Renato que con sus 2 años llenaba de alegría los días de sus abuelos, abuelas, tíos y tías así como de su mamá, papá y hermano.

“Quiero que conozcan al niño que busco hace tres meses en cada rincón de mi vida y en cada rincón de mi corazón. Este niño que me arrebataron, hacia felices mis días y mis noches, llenaba todos los espacios con su figura, sus gestos, su sonrisa y sus abrazos interminables. Extraño tu cantito al levantarte, nuestros paseos en tu carrito azul, jugar a las escondidas, tu forma (la más simpática del mundo ) de bajarte de mi cama, pero lo que más extraño es tu sonrisa y esos abrazos interminables que nos dábamos y que era nuestra manera tan especial de contarnos cuanto nos queríamos”, así recuerda Rosi Angulo, abuela materna a Renato, su nieto de 2 años a tres meses de su muerte.

El 20 de agosto pasado, el niño ingresó al sanatorio Migone por un cuadro de fiebre y ya no salió con vida del lugar. Desde entonces, su familia clama justicia y que los responsables de su muerte paguen ya que alegan que el niño no recibió la atención debida, fue mal medicado y no fue auxiliado a tiempo.

Desde esa fecha son tres los médicos imputados por omisión de auxilio y la investigación continúa luego de no haber tenido novedades del caso hasta octubre pasado cuando se dio la imputación de los doctores Oscar Cabrera, Nelson Ovando y María Fátima Bastos quienes se encontraban de guardia en Urgencias y no acudieron a los reiterados llamados de la madre que pidió auxilio para su hijo.

La familia invita para hoy a partir de las 19:30 a una misa en la Capilla de Santa Teresa de Jesús para rezar y pedir justicia para Renato. Al finalizar la ceremonia religiosa irán hasta el sanatorio Migone donde llevarán globos.