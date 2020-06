El doctor Felipe González, titular del INERAM, expresó su preocupación por la notoria relajación en gran parte de la ciudadanía y hasta en el propio personal de blanco que no toma las debidas precauciones para evitar el contagio de COVID-19. A su criterio, el país se encuentra en un momento delicado y no se debe bajar la guardia.

En entrevista con ABC Cardinal, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM) hizo un análisis sobre la actual situación por la que atraviesa nuestro país en el tema del COVID-19.

Al respecto, fue claro y contundente al expresar lo siguiente: “Ivai la cuadro”.

El mismo hizo una analogía futbolística para explicar la cuestión y señaló que “comenzamos bien los primeros 15 minutos” y que durante este tiempo “Paraguay arrasó”, pero luego “el equipo comenzó a flojear”, refiriéndose al relajamiento por parte de la ciudadanía.

Sobre este punto, González sostuvo que “si nos descuidamos vamos a terminar perdiendo el partido”, haciendo énfasis en la posibilidad de que la situación se ponga más crítica, con mayor cantidad de casos de coronavirus.

Al comienzo todos siguieron las recomendaciones del Ministerio de Salud y la gente hasta tenía cierto temor al virus, por lo que se hicieron bien los deberes y por ese motivo nuestros números “eran envidia en el mundo”, a su criterio.

El director del INERAM reiteró que actualmente existe una importante circulación comunitario del COVID-19 y que esto nos puede llevar a una “situación desventajosa”. Igualmente, confirmó que hoy día se vislumbra un notable aumento en el número de pacientes con cuadros respiratorios.

González considera que la clave es continuar con las medidas de higiene y el distanciamiento físico, además del uso de mascarillas. Sobre este punto, dijo que se nota una relajación y la gente ya no está usando tapabocas, sobre todo en ciudades del Área Metropolitana.

A su parecer, es difícil hablar de un retroceso en las fases de la cuarentena inteligente porque la presión de la ciudadanía es muy alta.

Asimismo, admitió que también el personal de blanco se está relajando y que hay funcionarios que incluso salen de la institución con la ropa de hospital, lo cual representa un riesgo para ellos mismos y para los pacientes.

“El partido no se ganó, los 90 minutos no terminaron. No podemos terminar a lo Paraguay, con toda la defensa en el arco tratando de evitar que entre un gol”, puntualizó.