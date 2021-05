Angie Ríos, periodista y conductora del programa "El Mirador Paraguayo" en Nueva York, comentó al canal Gen y radio Universo que si bien al principio a los estadounidenses les molestaba el turismo de vacunas, ahora están instando a que los extranjeros se acerquen a inmunizarse.

Anteriormente las personas que deseaban aplicarse la dosis debían hacerlo mediante una cita y presentando el certificado de residencia en Estados Unidos, sin embargo, actualmente ya no se solicitan estos datos a las interesadas.

“Podés venir con tu pasaporte y acercarte al lugar de vacunación, no es delito y no tiene ningún costo. Están distribuyendo todas las vacunas, dependerá de cuál te toque en ese momento, no es que podés elegir. Se está vacunando en farmacias, supermercados, librerías, escuelas e incluso en el Times Square. Ayer se informó que se vacunarán en el aeropuerto de Nueva York a los que vengan”, comentó.

Ríos, quien recibió las dos dosis de Pfizer pero no tuvo ninguna reacción, reconoció que todavía hay ciudadanos norteamericanos que tienen aún cierto recelo para acercarse a recibir la vacuna contra el coronavirus.

MUCHOS PARAGUAYOS VIAJAN A EEUU

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, Hugo Fernández, manifestó a la 780 AM que aumentó el flujo de compatriotas que viajan a EEUU, muchos exclusivamente para recibir la vacuna.

“De acuerdo a los datos que manejo, en promedio desde Paraguay, están viajando a Miami un promedio de 117 personas por día”; dijo. Agregó que desde el 1 de abril, en total ya viajaron 4.912 personas, entre compatriotas y extranjeros residentes en nuestro país.

Sin embargo, aclaró que la Embajada de los Estados Unidos suspendió temporalmente la concesión de visas, justamente debido a la pandemia.