Durante su visita al departamento de Presidente Hayes, el mandatario reivindicó y agradeció el esfuerzo de los trabajadores de blanco durante la actual pandemia. “Debemos estar orgullosos de ellos”, señaló durante la inauguración del hospital regional de Villa Hayes.

“Nadie nos trajo un manual, es más Paraguay construyó su propio manual. Inventamos el concepto de albergues, eso pudo contener el contagio mientras nos preparábamos. Duplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva. Se pudieron haber cometido errores, pero somos humanos y nadie tenía la receta perfecta. Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho. Somos los mejores en la región, cometimos errores, pero somos los mejores en la región”, mencionó.

Respecto al desafío que hizo ayer, de si encuentran algo que prometió y no cumplió, aclaró que se refería a las obras públicas y no de cargos u otra cosa. Ratificó que renunciará si le demuestran una promesa de campaña en obras que no cumplió, aunque subrayó que recién hace dos años que está en el poder y que posee tiempo aún para ir cumpliendo lo prometido.