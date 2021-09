En el video del circuito cerrado se observa cuando el asaltante ingresa al comercio, luego saca su arma de fuego y apunta directo a la cabeza del trabajador exigiéndole la recaudación del día.

Según declaró Adán Ruiz, cajero de la distribuidora, el delincuente ingresó fingiendo ser cliente, pero cuando demostró sus verdaderas intenciones, actuó de forma muy violenta, por lo que le suplicó que no le dispare.

“Vino directo a mí, me apuntó con el arma y me exigió el dinero. Primero me pidió que le cargue lo que tenía, pero luego él agarró el monto por su cuenta y en todo momento el arma estaba apuntado a mi cabeza”, expresó el trabajador en entrevista con C9N.

El joven pensó en todo momento si debía arriesgarse y atacar al malviviente, ya que el mismo actuó solo. “En todo momento le miré fijamente y me dijo ‘no me mires porque te voy a disparar’. Luego me pide que me de vuelta, hago lo que me indicó”.

Por último, la víctima mencionó que ya van varios hechos delictivos similares que ocurrieron en la zona.