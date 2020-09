El dolor por el fallecimiento de un familiar o de alguien cercano deriva en un proceso natural de frustración, tristeza y ansiedad. Cada uno lo canaliza de forma diferente, pero según la gravedad puede avanzar a otras fases como: duelo patológico, depresión e ideación suicida. No hablar del tema es el peor error.

Los síntomas que aparecen a partir de un duelo varían en cada persona según el parentesco, el relacionamiento que se tenía con el fallecido y otros factores. No obstante, los signos más comunes son la tristeza, la rabia, la soledad, la frustración y la añoranza.

Además de estas características, la psicóloga Paola Ortiz describe otras como la fatiga, la disminución del apetito, la falta de energía, las dificultades para dormir y el llanto.

“Es normal que se presenten pensamientos continuos sobre la persona fallecida, rumiación sobre las circunstancias de la muerte, incredulidad, entre otras cosas”, comentó la licenciada Ortiz a Hoy Digital

Si bien la duración de este estado difiere en cada caso, recién a partir de los seis meses -como mínimo- podría considerarse como un duelo patológico, una condición en la que también se toman en cuenta la intensidad de los síntomas y la funcionalidad del afectado en su día a día.

SEÑALES DE ALARMA

Como ejemplos, la licenciada describe algunas situaciones. Si un detalle insignificante desata una reacción emocional intensa, si la persona evita totalmente cualquier cosa que le recuerde al finado o si presenta una fobia hacia las circunstancias que causaron el deceso, todos estos puntos representan complicaciones de un duelo.

Otros aspectos preocupantes son ideación suicida, aislamiento, incapacidad de experimentar emociones positivas, sensación de falta de sentido y alucinaciones.

LA DEPRESIÓN

La posibilidad de caer en un estado de depresión está latente y para su diagnóstico hay que verificar si la persona ya presentaba anteriormente trastornos del estado de ánimo y si estos persisten después del duelo.

“Si no mostraba dificultades con el estado de ánimo anteriormente entonces podemos pensar que está desarrollando una depresión, si notamos estados de ánimo irritables o bajos, dificultad para conciliar el sueño o al revés, dormir demasiado, cambios en el apetito, cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad o culpa, dificultad para concentrarse, lentitud, inactividad, sentimientos de desesperanza o abandono, pérdida de placer en actividades que solían ser placenteras, pensamientos de muerte o suicidio”, explicó la psicóloga.

En esos casos es necesario ayuda profesional y acompañamiento cercano de los seres queridos.

UNA BARRERA PELIGROSA

El cerrarse demasiado y evitar compartir los sentimientos responde mayormente al miedo de no poder controlar las manifestaciones de las emociones una vez que se presenten, temor a lo que puedan pensar los demás.

También es posible que responda a la dificultad de la persona para tolerar el malestar que causa ponerse en contacto con algunas emociones y hablar de ellas.

HABLAR DEL SUICIDIO EN VEZ DE EVITAR ABORDARLO

Si la persona verbaliza no encontrarle sentido a las cosas o a la vida en sí misma, si muestra un cambio importante en su ánimo o en su comportamiento o si empieza a aislarse demasiado es necesario acercarse a la misma y hablar directamente sobre el tema, preguntarle si tuvo pensamientos acerca de querer morir o de quitarse la vida.

Es importante que este no sea un tema tabú, resalta la profesional y reconoce que si bien puede ser difícil de abordar, en realidad es la única forma de poder ayudar a quien esté pasando por ello. Un miedo común es que el hablar de ello despierte esas ideas en la persona - en el caso de que no las haya tenido anteriormente- y en la práctica eso no sucede, contrariamente a esta creencia es justamente hablar del tema lo que ayudará a identificar si el afectado necesita ayuda y que pueda recibirla.

La familia debe acercarse, hacerle saber que hay espacios para hablar sobre las emociones y personas a quiénes acudir. Es importante generar un escenario de empatía y validación de las emociones para que sea menos difícil abrirse progresivamente sobre lo que siente. El acompañamiento cercano por parte de los familiares y seres queridos y la ayuda profesional son claves para el manejo de este tipo de situaciones. En el caso de confirmar que haya ideación suicida es importante acudir con urgencia a los profesionales de salud mental.