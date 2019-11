Marco Trovato no emitió declaración alguna de manera oficial sobre las acusaciones por el vinculo con las apuestas deportivas. Sin embargo, en su cuenta personal de twitter, compartió mensajes de apoyo hacia su persona y además, respondía con emojis y pasajes bíblicos.

Uno de ellos fue “Salmos 91:7-10”, que habla sobre “Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada”.

Horas antes, Trovato escribió también: “Semana del Clásico. Vamos Olimpia de mi Vida !!!”, sin hacer mención a la investigación del Grupo Nación, en el cual se constató la vinculación del presidente del Club Olimpia, Marco Trovato, con millonarias apuestas deportivas.

La investigación obligó a los presidentes de clubes de la Primera División del fútbol paraguayo a realizar una reunión de carácter urgente, donde se tomó la decisión de solicitar a la APF que intervenga en el caso a fin de esclarecer la denuncia.

Justamente, sobre dicha nota, el titular del Olimpia escribió un mensaje destacando una parte del escrito firmado por los presidentes de los clubes.

La nota ya fue recibida por la APF y en las próximas horas se podría dar también una reunión de urgencia del Consejo Ejecutivo.