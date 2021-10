El ministro anticontrabando Emilio Fuster indicó que la problemática que se da con los productores de cebolla, quienes no pueden vender a buen precio sus productos, se da a raíz de una sobreproducción, no así por el contrabando.

El ministro Emilo Fuster, Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando, alegó que independientemente al ingreso de contrabando, actualmente existe una superproducción de cebolla y en este caso se da la situación de oferta-demanda, por lo que los “cebolleros” no están pudiendo vender a buen precio sus productos.

En entrevista con la radio 650 AM, indicó que acompañados por los propios productores hicieron procedimientos en locales fronterizos recientemente. “Incautar 10, 15 y 20 de cebolla no va a impactar en la venta, hay circulación pero el precio es el problema y nosotros no podemos imponer”, acotó.

La autoridad mencionó que para combatir la problemática del contrabando en todos sus niveles actúan de manera conjunta la Policía Nacional, Aduanas, la prefectura, la Marina Paraguaya, Senave, SET, Seprelad, MIC, MAG, Ministerio Público, entre otras instituciones.

"Nosotros estamos fortaleciendo los controles, de acuerdo a la apertura del puente, estuvimos con la Marina, y la Policía. Nosotros no podemos imponer precios, el precio lo ponen la oferta y demanda. (…) Esto es una guerra, a veces perdemos, empatamos y otras ganamos”, mencionó.

Los productores frutihortícolas anunciaron que nuevamente vendrán a la capital para manifestarse ante la desidia del Gobierno en el nulo combate al contrabando. Los sectores más afectados en estos momentos son el de la papa y la cebolla. Así lo expresó Aurelio Ruíz, productor frutihortícola de La Colmena, en entrevista con la radio 650 AM.

“Hicimos reuniones y nos embroman todo. Esto ya es insostenible. Nosotros mismos vamos a controlar en los supermercados, los de Aduanas se hacen los desentendidos. Los muchachos saben todo, dejan pasar nomas”, cuestionó el afectado.