”La expectativa que Hacienda nos plantea es de US$ 13.500 millones, eso es lo que se puede recaudar en un análisis muy optimista y si le sumamos los US$ 700 millones iríamos a US$ 14.200 millones y eso sería aprobar un presupuesto que ni remotamente se puede recaudar”, explicó a la 730 AM. Agregó que se podría llegar a repetir el panorama del 2002 durante el gobierno de Luis González Macchi, donde lo que se lograba colectar no alcanzaba siquiera para pagar los salarios y los funcionarios públicos cobraban con un mes de atraso.

Ovelar sostiene que todos los pedidos son válidos, ni si todos los senadores y diputados donaran sus sueldos se puede llegar a cubrir el déficit. “Cuando el integrante de tu propio equipo político, por un interés sectario, particular o institucional te plantean estas situaciones, ya te rompe las pelotas […] Nos vamos a ir todos al barranco si es que no tomamos una actitud serena y medianamente razonable en esta oportunidad. Estamos en época de vacas flacas y no podemos ser generosos con lo que no tenemos“, criticó severamente. Acotó que si “los muchachos se pasan de revoluciones”, él mismo aconsejará el veto del Presupuesto.

El legislador aseguró que sus propios compañeros de movimiento son los que presionan para la aprobación de los aumentos. “La perrada no está entendiendo que estamos en crisis” disparó Ovelar y alegó que las bancadas tienen un papel primordial al momento de definir el futuro del país.

Silvio Ovelar cuestionó la postura relajada del presidente de la República respecto a sus colegas que solicitan ampliaciones indiscriminadamente. “Yo creo que este es un caso en el que se tiene que bajar línea de manera contundente”, acotó.

El ministro de Hacienda, Benigno López, adelantó ayer que el Ejecutivo vetará el presupuesto para el 2020 si es que el Congreso aprueba los aumentos. Sostuvo que todos los pedidos de ampliación vienen directamente de los diferentes entes estatales porque los ministros “no quieren pelearse con sus gremios” y que, finalmente, el problema termina cayendo únicamente sobre su cartera.