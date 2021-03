El inspector Florencio Vargas confirmó en entrevista con radio Ñanduti sobre la disposición de los dos buses para el traslado de trabajadores.

Según detalló, los viajes serán por la mañana y la tarde, y la salida de ambas unidades es a las 05:30 hs frente a Academil ubicada en la ruta 02 de la ciudad de Capiatá, una de ellas viajará por Avenida Eusebio Ayala con destino a Asunción y la otra por la Avenida Mariscal López hasta Colón.

El viaje por la tarde es a las 17:30 hs con destino a Asunción y el retorno a Capiatá se realizará a las 20:30 hs aproximadamente. “Los ómnibus tienen una capacidad para 48 pasajeros sentados y solo 10 podrán ir parados, según establece el protocolo sanitario. El viaje es libre y completamente gratuito, nosotros no vamos a cobrar”, expresó.

No obstante, el inspector indicó que todas aquellas personas que no lleven puesto el tapabocas no podrán abordar el bus.

Por último, Vargas mencionó que ambos buses estarán a disposición de los usuarios el tiempo que sea necesario.