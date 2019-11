Este jueves se realizó una reunión entre los miembros de la Asociación de Cuidacoches del Paraguay, en el marco de lo que será la final de la Copa Sudamericana a disputarse este sábado en Asunción. Los trabajadores informales sostienen que no habrá un precio fijo sobre el servicio, sino que los hinchas podrán pagar "a voluntad".

Los miembros de la Asociación de Cuidacoches se reunieron este jueves, con miras al encuentro que se disputará este sábado en La Nueva Olla entre el Colón de Santa Fe y el Independiente del Valle por la Final de la Copa Sudamericana.

Daniel Sánchez, miembro de la Aso de Cuidacoches, manifestó que se decidió trabajar “a voluntad” y no habrá un precio fijo para los hinchas que asistan con sus vehículos al evento deportivo. “Realmente es una gran oportunidad y queremos salir limpios”, indicó.

Sánchez sostuvo además que los miembros de la Asociación, están “avasallados” por infiltrados que serían los que rayan los vehículos.

Lamentó también que no hayan sido convocados por las autoridades para coordinar acciones de cara a este evento y solicitó una mesa de diálogo en un tiempo no muy lejano. “Nosotros queremos chalecos especiales. No estamos ajenos a pagar y que estemos bien identificados”, puntualizó.

Comentó que serán 700 cuidacoches los que estarán este sábado en Barrio Obrero y se ubicarán a partir del segundo anillo de control de seguridad, ya que no se permitirá el aparcamiento de vehículos muy cercanos al estadio.