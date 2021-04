Según un gráfico compartido por un usuario en Twitter, a la fecha Paraguay ha logrado rebasar a Brasil en la cantidad de nuevos casos de coronavirus per cápita.

Los datos fueron obtenidos de acuerdo al promedio móvil de 7 días de casos nuevos por cada 100.000 habitantes.

New Paraguay cases/capita are now greater than Brazil: pic.twitter.com/qPnfnqAKv1

— Greg Ross (@gregory_ross) April 22, 2021