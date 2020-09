Los estudiantes Aramí López y Jonathan Vázquez, de la Coordinadora de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, mencionaron a la radio 650 AM que no es nada fácil cumplir con la escuela bajo la modalidad virtual, por las precariedades y limitaciones que poseen para la conectividad.

Ambos residen en el Barrio Santa Ana, de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, y cuentan que necesitan herramientas tecnológicas, conexión a internet, una participación real en la toma de decisión de políticas públicas, capacitación docente, entre otras mejoras.

Jonathan comentó que hay alumnos del barrio Comuneros que incluso deben vender sus gallinas para cargar saldo y así poder realizar sus tareas virtuales. “Varios estudiantes ya dejaron de asistir a clases, el mundo de las clases virtuales es difícil, los profesores envían las tareas y no explican, no tenemos computadoras, tampoco celulares”, refirió.

Aramí comentó que en su clase estaban 60 chicas, pero ahora quedan solo 25, porque muchas de sus compañeras no tienen teléfono, saldo o señal de internet en sus hogares. “Los profesores no entienden esto y tampoco dan mayor tiempo para hacer las tareas”, agregó.

Mientras tanto, los que siguen dando clases se ingenian. "Entre nosotros nos ayudamos para las clases virtuales, buscamos alguien que tenga un teléfono celular y de ahí hacemos las tareas en el barrio. Acá tenemos una fotocopiadora y hacemos copias de las tareas para que puedan hacer”, comentó.

En otros casos, según dijo la joven, hay estudiantes que tienen celular, pero en sus casas son seis hermanos y todos deben hacer la tarea. “Los profesores piensan que el mundo es fácil para nosotros en las clases virtuales”, cuestionó.

Respecto al principal reclamo que hacen, citó que el Gobierno ponga más atención a los estudiantes, “porque nuestros padres muchas veces no entienden nuestras tareas y no pueden ayudarnos. Los profesores envían pero no explican cómo debemos hacer”.

Los estudiantes indicaron que hubo una mesa de diálogo pero que el Gobierno no los escuchó.