A Liz Lugo ni el cáncer de mama con metástasis ganglionar, óseo y cerebral, ni la larga lucha por la entrega de medicamentos por parte del IPS para tratarse adecuadamente, ni la pandemia y la suspensión laboral le hacen decaer. Ella seguirá luchando porque quiere vivir y el motivo principal es su familia, afirmó.

Dos años después de aguardar que el IPS cumpla con la provisión de un costoso medicamento, resuelta por la Corte Suprema de Justicia derivó en un cambio de protocolo con medicamentos más accesibles.

Cada 28 días reunir G.15 millones para la compra del medicamento Lapatinib se volvió cada vez más complicado y significaba suspender el tratamiento por días o semanas lo que no era bueno para la salud de Liz.

“Mis marcadores comenzaron a subir y me cambiaron el protocolo desde noviembre del año pasado y hoy IPS me provee Pertuzumab y Trastuzumab y compro el tercer medicamento que es el Fulvestrant que no está en el listado básico y que tiene un costo de 2 millones de guaraníes y tengo que aplicarme cada mes”, explicó la paciente.

Si bien el fármaco tiene un costo mucho menor que el anterior, Liz se ve afectada por la pandemia desde marzo ya que fue suspendida en su trabajo por lo que sus ingresos no son los mismos que antes y cada mes cumple con su tratamiento con ayuda de personas cercanas.

Un poco de estabilidad

“Estamos luchando hace siete años contra el cáncer de mama y es sin parar porque nunca tuve la opción de estar tranquila porque siempre estoy en tratamiento desde la detección y mi diagnóstico no es cualquier cosa, es muy difícil sobrellevar, se puede, es cuestión de luchar con fe y fuerza para encarar cada día porque los dolores de huesos son muy fuertes. Yo le entrego todo a Dios y procuro levantarme para seguir viviendo por mí, mi familia, mis hijas, mi nieto y mi nieta que está en camino. Tengo muchos motivos para vivir”, afirmó.

Hoy sus marcadores están estables con su tratamiento que no sufrió retrasos hasta el momento.

“Cada tratamiento que no puedo concretar por la falta de tratamiento son años de vida que me quitan. El Lapatinib me venía bien y toleraba sin molestias y ahora que estoy con el Fulvestrant también tolero pero cuando no te dan la oportunidad de seguir en forma son años de vida que te quitan porque los enfermos oncológicos no sabemos cuánto vamos a vivir”, reflexionó.

Liz lamentó que siendo aportante por 14 años en IPS no pudo acceder a un medicamento por la falta de actualización del vademécum sobre todo, los nuevos fármacos que son especiales para tratar los casos de metástasis.

“Considero poco siete años de lucha, espero que puedan ser 15 o 20 porque mi idea es vivir por más tiempo porque si bien sé que no me voy a curar quiero cronificar mi enfermedad pero para eso necesito que el IPS tenga los medicamentos actuales para todos”, señaló.

Finalmente, la paciente pidió a las autoridades de la previsional que mejore la gestión administrativa para no privar a ningún paciente de los medicamentos que son costosos y que no están al alcance de cualquier familia.

“Nuestra enfermedad es mortal”, puntualizó.