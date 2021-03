La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, aseguró que Reiner Oberuber, padrastro de la niña desaparecida en Emboscada, no pudo hablar con la prensa porque no se siguió el protocolo establecido para que un recluso pueda hacer una conferencia.

En entrevista con el canal Gen, la ministra Cecilia Pérez aseguró que la representación de Reiner Oberuber no siguió los pasos previstos para hacer una conferencia de prensa. “Él no está autorizado. No es así nomás que se hace, tiene su protocolo”, agregó.

Comentó que Oberuber sí llegó a pedir de manera verbal al director del penal y que este le mencionó que debía hacer una nota escrita para derivar la solicitud al Ministerio de Justicia. Sin embargo, la respuesta fue que el protocolo conllevaría demasiado tiempo.

Pérez recordó que existe la prohibición de usar elementos telemáticos en las cárceles y solo pueden utilizarse en audiencias judiciales y en las conversaciones con los abogados o familiares, pero no así con la prensa.

“Nunca le negamos la comunicación pero hay un sistema disciplinario, él está privado de su libertad, no es que está en una plaza. Yo no soy parte en el proceso, lo que diga o deje de seguir, no me compete. Por qué haría una excepción con este señor si a todos los anteriores se les aplicó la norma. Es un juego perverso de hacer una conferencia de prensa y violar las normas disciplinarias del penal. No es una traba, se tiene que seguir el mecanismo. Hay intereses suscitados de los abogados de no seguir el mecanismo”, argumentó.

Sobre la entrevista que había dado Efraín Alegre cuando estaba recluido, Cecilia Pérez afirmó que no es su competencia lo que sucede en la Agrupación Especializada, porque esta dependencia está a cargo de la Policía Nacional.

Sin embargo, el abogado Max Narváez, representante de Reiner Oberuber, aseguró que sí se hizo el pedido hace 30 días para que los periodistas puedan ir a la cárcel junto al recluido, pero que el Ministerio de Justicia nunca respondió la solicitud.