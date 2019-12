Según se expuso en la radio Universo AM, el pasado 5 de diciembre la Municipalidad de Ciudad del Este adjudicó la licitación pública para la adquisición de equipos para planta asfáltica para la institución municipal. Resultó ganadora de la licitación la Empresa SERVINCO PARAGUAY S.A. por valor de 10.000 millones de guaraníes.

Lo llamativo del caso es que esta misteriosa empresa nunca proveyó nada al Estado paraguayo. En su página web figura como constructora y entre sus obras figuran solo trabajos realizados en territorio argentino.

A lo anterior se suma que dicha firma no figura en papeles como representante de ningún tipo de equipos de construcción y mucho menos de los que requiere el municipio esteño para su planta asfáltica.

“No tiene forma de poder dar garantía ni mantenimientos de equipos que jamás utilizo y mucho menos representó. La marca de los equipos es ASTARSA una marca argentina que no posee el 90% de los equipos ofertados. Se le adjudicó a una empresa que no tiene ninguna experiencia ni capacidad técnica cerca de 10.000 millones de guaraníes. Una marca de equipos que nunca se vendieron en Paraguay y que en la página web de la fábrica no existen”, según la denuncia leída en el espacio Dos en la Ciudad de la citada emisora radial.