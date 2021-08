El pedido letal para Atlas: Herederas de Leoz ordenaron devolver dinero a Conmebol

Además de la confesión del banco Atlas de que no hicieron la debida diligencia ampliada sobre los contratos de fideicomisos que celebraron con Leoz por valor de US$ 6 millones, las herederas del ex mandamás del fútbol le ordenaron al banco, el 3 de abril del año pasado, la devolución de una parte de ese dinero a la Conmebol por valor de US$ 2 millones. ¿Quién en su sano juicio pide devolver dinero de origen lícito? El grupo Zuccolillo todavía retiene US$ 4 millones que pertenecen al fútbol.



Fuente: Por Jorge Torres Romero - Cinthia Mora