Al parecer del abogado José Casañas Levi, no habrá discriminación negativa si es que las instituciones educativas realizan dos actos de colación: uno dirigido a los inmunizados y otro a los no vacunados contra el Covid-19.

En entrevista con la radio Monumental, el abogado José Casañas Levi ahondó sobre el debate actual que se instaló luego de que algunos colegios desearan exigir el carnet de vacunación a los invitados, medida que no comparte el Ministerio de Educación por no figurar en el protocolo para estos eventos.

El letrado comentó que existen dos tipos de discriminaciones: la negativa que no es tolerable, aquella en la cual se aparta a alguien o se le impone condiciones por alguna razón injustificada, y la positiva que permite que el resto también acceda sin afectarle al otro.

“Yo no puedo negar la atención a la salud o acceso a la educación a alguien que decide no vacunarse, pero lo que sí puedo hacer es ver la manera de que acceda a su derecho pero sin poner en riesgo a otras personas”, expuso.

En cuanto a los actos protocolares, el tema álgido del momento, dijo que no considera que haya discriminación si es que se hacen dos actos: uno para inmunizados y otro para no inoculados. "Hacer un solo acto y colocar en una esquina a los no vacunados, es un acto discriminativo, porque se le expone a una imagen negativa ante otros por su decisión de no vacunarse. Al hacer dos actos, yo diría que no es discriminación“, puntualizó.