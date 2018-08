Elizeche Baudo, en contacto con la 780 AM, expresó que este sábado presentará la apelación a favor de su defendido de manera a enviarlo a otro lugar de reclusión.

Sostuvo que la vida de Díaz Verón corre peligro en el penal de Tacumbú -al que calificó de “antro”-, donde se encuentra recluido.

Dijo que muchos reos lo consideran un enemigo, teniendo en cuenta que varios reclusos están privados de su libertad por pedido de la Fiscalía.

Exteriorizó su decepción por la decisión del juez Penal de Garantías Julián López y relató que ni bien se produjo la decisión, el mismo magistrado apartó al abogado y le mencionó que su decisión fue motivada “por presión de la prensa”.

“No me voy a cansar de decir que el esquema aplicado contra el Dr. Javier Díaz Verón y su esposa es de ensañamiento. Esta es una condena anticipada y obviamente no estamos de acuerdo con ella, porque no se respeta el derecho que tiene todo ciudadano de la presunción de inocencia”, manifestó.

Javier Díaz Verón se encuentra desde ayer en horas de la tarde recluido en el Penal de Tacumbú en el marco de la imputación que pesa en su contra por enriquecimiento ilícito. Al igual que él, su esposa María Selva Morínigo se halla privada de su libertad en el Penal del Buen Pastor por presunto lavado de dinero.

En todo momento, Díaz Verón y su esposa señalaron ser inocentes de los cargos por los cuales se los acusa. Actualmente, el exfiscal general se halla en el sector de “Admisión” donde comparte habitación y cama doble con otro recluso.