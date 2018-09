Abdo Benítez, antes y luego de un evento realizado este miércoles, brindó declaraciones a la prensa en las que justificó los nombramientos de Antonio Ibáñez y de Odilia Báez en Itaipú Binacional.

Sobre Ibáñez, dijo que es un profesional que tiene una especialización en Alemania y, al ser consultado sobre los cuestionamientos en su contra, espetó: “todos somos cuestionados”.

Luego del acto, Abdo fue nuevamente consultado por los medios y allí se expresó con más soltura sobre Ibáñez. Manifestó que tiene una “larga trayectoria de trabajo en el sector productivo” y que no tiene cuentas pendientes con la justicia ya que todas fueron desvirtuadas.

Expresó que los hombres públicos pueden tener procesos durante su administración, por ser servidores, pero que ante ley Ibáñez está plenamente habilitado al no tener ninguna imputación en su contra. Con respecto a sus funciones, indicó que trabajará en la implementación de programas para pequeños productores teniendo en cuenta que tiene una especialización en Alemania, que fue presidente del Indert y ministro de Agricultura y Ganadería.

Sobre la posibilidad de que el nombramiento de Ibáñez haya sido por una devolución de favores políticos al exdiputado José María Ibáñez, hijo del flamante asesor de la binacional, indicó que cuando el exlegislador era del movimiento Honor Colorado, su padre ya era delegado en San Pedro. “Fue Añetete mucho antes que José María Ibáñez. Desde el 2015 está trabajando intensamente”, dijo.

Con respecto al nombramiento de Odilia Báez, que también fue objeto de polémica durante la víspera por el alto salario a percibir y porque la mujer no sabía qué función iba a cumplir en la binacional, manifestó que “esa señora no necesita ese salario de G. 37 millones” sino lo que quiere es “contribuir”. “Está en una etapa de su vida en donde quiere servir y dedicarle todo su tiempo a la nación paraguaya”, expresó Abdo antes de abandonar el recinto.

También fue consultado sobre la posibilidad de nombrar a Carlos Amarilla en la binacional y respondió que “es una posibilidad”.

POLÉMICOS NOMBRAMIENTOS

Antonio Ibáñez fue nombrado como “asesor especial” de la Itaipú Binacional, un cargo cuya remuneración supera los G. 25 millones. Fue ministro de Agricultura y Ganadería durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y renunció al cargo luego de publicaciones periodísticas del diario Última Hora en la que se dejó al descubierto que una empresa fantasma que estaba a nombre de un empleado fue creada solo para proveer carne a la Policía Nacional.

Además, es padre del exdiputado José María Ibáñez, quien tuvo que renunciar a su cargo luego de la presión ciudadana surgida luego de que el propio legislador haya renonocido el hecho en el que se lo implica durante la investigación fiscal.

El otro nombramiento es el de Odilia Antonia Báez, empresaria y excandidata a diputada por Alto Paraná. En contacto con la 730 AM había manifestado que su sueldo será de G. 37 millones, que siempre se dedica al voluntariado pero que no sabía cuál va a ser su función en la entidad. “Probablemente me vaya en lo social. En la semana sabré”, había manifestado la dirigente.