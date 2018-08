El titular del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, manifestó que no existen números para que Horacio Cartes pueda jurar como senador activo. Indicó que ya avisó a Honor Colorado que en Colorado Añetete no hay consenso.

El legislador Ovelar, en conferencia de prensa, indicó que 11 senadores deben pedir la extraordinaria para que Horacio Cartes pueda asumir y que en dicha sesión deben estar presentes 23 senadores.

Sin embargo, el congresista dijo que, de acuerdo a su sondeo realizado entre sus colegas, los números no cierran y faltan muchos votos. “Cartes ya no es presidente y no tiene poder como hace cinco años atrás. Incluso sus amigos hoy no lo acompañan”, dijo. Ovelar comentó que ya avisó a los integrantes de Honor Colorado sobre dicha situación.

"El problema de Cartes no es de carácter jurídico. Él está habilitado. Acá el problema es de carácter pitagórico. No hay los números”, manifestó también.

Respecto a su bloque, indicó que no considera que “los compañeros de Añetete voten ahora de forma uniforme, porque hay colegas que tienen una decisión definitiva en contra. Somos dos o tres que mantenemos la posición (a favor)”.

Desmintió que se haya acordado que los cartistas saquen a Óscar González Daher e ingrese en su lugar el abdista Martín Arévalo, para que Horacio Cartes tenga el acompañamiento del bloque de Marito Abdo.