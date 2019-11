“Lo que pasó con Cynthia Tarragó y su pareja es una operación encubierta de larga data del FBI, no compartieron información (con Paraguay) porque la consideraron sigilosa y de carácter reservado”, explicó el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán en contacto con la 730 AM.

Además, el Gobierno de los Estados Unidos no tiene ninguna obligación de informar sobre el operativo a Paraguay, ya que los delitos supuestamente cometidos se registraron en el país extranjero y no aquí, por lo tanto el juzgamiento se realizará allá.

Sin embargo, una vez dictada la sentencia existe un grado de posibilidad de que Tarragó pueda solicitar venir al Paraguay a cumplir la condena, o al menos así lo interpreta el fiscal Doldán.

“Puede argumentar cuestiones de reciprocidad para casos análogos y también cuestiones vinculadas a la humanidad por la cercanía de su familia para trasladar su condena al territorio paraguayo”, comentó Doldán.

No obstante aclaró que en caso de que Tarragó pretendiera recurrir a este pedido, se tendrá que dar una negociación entre los estados, y no entre particulares, es decir, serán los Gobiernos los que deberán intervenir y no simplemente los abogados.

Cynthia Tarragó (40), Raimundo Va (44) y Rodrigo Alvarenga Paredes (33) son acusados en una denuncia criminal de conspiración por cometer lavado de dinero.

Tarragó y su esposo fueron arrestados por el FBI el jueves, después de que llegaron al aeropuerto de Newark como parte de sus actividades ilícitas de lavado de dinero. Aparecieron ayer viernes ante el juez Lois H. Goodman en la Corte Federal de Trentony fueron detenidos.

“Como alega la denuncia, Tarrago, como exmiembro del congreso, ofreció desvergonzadamente lavar los procedimientos de tráfico internacional de drogas, e incluso llegó tan lejos al punto de ofrecerse a traficar cocaína ella misma”, dijo el fiscal Craig Carpenito.

CÓDIGO REMERA

Según la denuncia, Raimundo Va, esposo de Tarragó reveló que la red a su cargo cobra el 15 % por lavar los fondos, sin embargo, Tarragó aclaró que este porcentaje podría disminuir si la cantidad de dinero era mayor

Además avisó que utilizaría un código para conversar sobre las comisiones por lavar dinero. La palabra “remera” fue la elegida por la exdiputada para referirse al respecto.

Durante los 18 meses de investigación, los agentes obtuvieron videos y audios de las reuniones mantenidas con los acusados. Además de los encuentros, las comunicaciones también se realizaban vía mensaje de texto y por correo electrónico, los cuales se suman a las pruebas.