El nuevo episodio de inseguridad ocurrió a las 2:00 de esta madrugada sobre la Avda. General Santos y Herminio Giménez, en la esquina del Hospital del Trauma, donde Hilda Asucena Miranda detuvo la marcha en un semáforo.

Como tenía la ventanilla abierta y estaba manipulando el celular, un menor de 15 años que pasaba por allí le arrebató el teléfono.

“Viene el muchacho y me salta, yo grito y me asusto, reacciono enseguida, hago una U y le persigo pero entró al pasillo. puse el freno de mano y vi la patrullera, le bociné y le comenté lo que pasó”, relató Asucena en conversación con Universo 970 AM.

Efectivos de la Comisaría 7ª ingresaron a Cambala, encontraron al joven quien subió al segundo nivel de una casa y desde allí arrojó el celular de la víctima.

El joven quedó demorado y la mujer pudo recuperar su teléfono pero ya de nada le sirvió pues estaba destrozado.