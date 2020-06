El ministro de Agricul­tura y Ganadería, el semibachiller Rodolfo Friedmann, se desentendió de responder sobre la serie de modificaciones que realizó en su última Declaración Jurada de Bienes, luego de que sal­taran dudosas inversiones atribuidas en escrituras a su madre de humilde origen, Guadalupe Alfaro.

“Mi declaración jurada es pública, sin ningún tipo de “retoques”. Todos los para­guayos tienen acceso a verla. Jamás necesité alguna orden judicial para publicarla”, fue la respuesta que el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann Alfaro, dijo ayer vía Twitter a nuestra publicación sobre su mani­festación de bienes.

Misteriosa fórmula para disparar valor de acciones en firma de maletín. No se sabe de su actividad económica, pero desde la sombra genera jugosas ganancias a Friedmann.





Lo que el ministro no aclara es cómo se duplicó el valor de sus acciones en Estonia SA, firma en la que junto con su madre integraron efectivo de G. 5.000 millones. Qué demandas o ganancias pudie­ron disparar el valor de sus acciones en esta empresa de maletín que fija sede en una dirección similar a la ubica­ción de la modesta residencia de la madre de Friedmann.

Friedmann equiparó el valor de sus acciones en Estonia SA al capital integrado de G. 5.000 millones que inicial­mente en escrituras se divi­dió entre él y su madre. En los Registros Públicos consta que por escritura Nº 105, el 27 de setiembre del 2013 Fried­mann puso en efectivo, de una sola vez, G. 3.000 millo­nes y su madre, Guadalupe Alfaro, G. 2.000 millones, también en efectivo y en ese mismo acto en la sociedad que primeramente se deno­minó Nápoles SA y luego Estonia SA.

La mujer que figura con millo­naria inversión era conocida en ese entonces como una humilde cantinera de la Azu­carera Friedmann, fábrica de la familia paterna del ahora ministro. En setiem­bre del 2014, un año después de constituir la sociedad, el ahora ministro de Agricul­tura declaró ante la Contra­loría acciones por G. 2.500 millones, pero en escrituras consignó G. 3.000 millones. El subregistro es de G. 500 millones, considerando las diferencias que obran en los documentos.

Friedmann percibe G. 45 millones al mes de remuneración en la empresa que funciona en una humilde vivienda en Villarrica.





Para justificar sus acciones todavía el ministro sigue ale­gando “anticipo de heren­cia materna”. En su última declaración de bienes tam­bién se pudo notar una reducción de G. 472 millo­nes en su patrimonio neto con relación a la presen­tada luego de asumir como gobernador, pese a perder plata Friedmann sigue afe­rrado a cargos públicos. De G. 8.695 millones bajó a G. 8.222 millones.

¿DÓNDE ESTÁ SEPRELAD?

El ministro hizo desapare­cer de su declaración jurada los G. 2.000 millones de una cuenta corriente en banco de plaza consignada en el 2014, así como ahorro de G. 500 millones en financiera, sin embargo, no registra en qué gastó, menos el movimiento de semejante cifra y tampoco se sabe de alguna alarma por parte de la Secretaría de Pre­vención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En realidad, Friedmann, cuando asumió en el Con­greso en el 2018, todavía manifestó tener G. 1.800 millones, pero en un año, al asumir como ministro de Agricultura la cifra ya no apa­reció en su manifestación de bienes.

Cuenta corriente con importe de G. 2.000 millones declarado en tiempos de gobernador desapareció cuando asumió como ministro de Agricultura. La cifra nada despreciable no generó alerta de Seprelad, tampoco se justificó el destino ante Contraloría.







SUELDO DE G. 45 MILLONES

Otro cambio en la declaración jurada de Friedmann es que hizo desaparecer el sueldo mensual que había manifes­tado percibir en la Azucarera Friedmann. En el 2014, el ahora ministro de Agricultura le dijo a la Contraloría que per­cibía G. 18 millones de remu­neración en la citada empresa, hecho que fue desmentido por su padre Rodolfo Friedmann Cresta, quien sostuvo que su hijo dejó de trabajar allí en el 2012, luego de ser salpicado en un caso de contrabando de azúcar.

Sin embargo, Friedmann encontró otro mejor empleo y en su misma firma. Con­signó un ingreso mensual de G. 45 millones en Estonia SA, firma que físicamente es un fantasma. La dirección seña­lada en los Registros Públi­cos y comerciales conducen a la dirección de la humilde casa materna.

Contraloría no emite informe sobre examen de correspondencia

El actual titular del MAG no presentó su declaración jurada al asumir el cargo, por el cual la CGR le sancionó con 300 jornales y estudia la correspondencia de sus documentos desde hace 8 meses.

Luego de 8 largos meses, el estudio de correspondencia a las declaraciones juradas de Rodolfo Friedmann, que la Contraloría General de la República (CGR) tiene a su cargo aún no existe informe al respecto y tampoco emi­tió ninguna explicación. Cabe recordar que el actual ministro de Agricultura y Ganadería no presentó en el tiempo establecido (hasta 15 días de su asunción al cargo), las declaraciones juradas que, de manera obligatoria debió hacerlo.

Ante esta situación, la CGR abrió un sumario por omitir la presentación del citado documento que todos los funcionarios de la admi­nistración pública lo deben realizar. El pasado 12 de setiembre, Friedmann asumió el cargo y la fecha límite de presentación de las declaraciones jura­das era el 27 de ese mismo mes. La CGR impuso ciertas medidas que resultaron ser nada perjudicial ya que la misma consistió en un pago de 300 jornales.

Cuando nuestro diario se hizo eco de esta situa­ción, ese mismo día de nuestra publicación del 4 de octubre del 2019, pasa­das las 19:00 ingresó el documento, según consta en el registro publicado. Lo más sorprendente de Rodolfo Friedmann es que no evadió una sola vez la presentación de su decla­ración jurada. Cuando dejó el cargo de goberna­dor del departamento de Guairá, tampoco presentó su informe ante la Con­traloría, que en ningún momento tuvo la intención de investigar el hecho.

El caso Friedmann estalló en la víspera de la publi­cación de las Declaracio­nes Juradas luego de una sentencia judicial que así lo definió. Casos como el del ministro de Agricul­tura seguramente serán noticia desde la fecha en que la Contraloría pondrá la información a disposi­ción de la ciudadanía en su portal. Se espera un primer grupo de 2.000 declaracio­nes juradas a ser publica­das, adelantaron desde la institución.

CASOS PENDIENTES

El actual titular del MAG fue denunciado por supuesto derroche en el uso de com­bustibles y otros rubros cuando ejercía el cargo de gobernador de Guairá. En octubre del año pasado, el Ministerio Público reanudó una investigación a la ges­tión de Rodolfo Friedmann al frente de la Goberna­ción del departamento del Guairá. El fiscal Omar Legal señaló, en ese momento, que las “observaciones” son muchas, principalmente en el uso de combustible, merienda escolar y obras.

Friedmann tiene un rosario de antecedentes que lo vin­culan a supuestos negocia­dos. Desde el contrabando de azúcar, extracción ile­gal de oro en Paso Yobái, licitaciones amañadas en la Gobernación del Guairá, amistades con empresarios poderosos para quienes hizo lobby desde el poder hasta la colocación de sus hombres de confianza en el Indert, quienes habían trabajado con él en la Gobernación.

Uno de los escándalos más grandes de aprietes y pedidos de coimas en el Indert que salpica a funcionarios que responden a Friedmann es el caso del ex director de la Región Occidental, Enri­que Gómez de la Fuente, hoy imputado por cohecho pasivo. Ganaderos denun­ciaron que a punta de pis­tola y con matones llegaban al Chaco para la extorsión.

En uno de los casos solicita­ron US$ 480 mil de coima, caso contrario le despojaban de sus tierras. El afectado no pagó y, efectivamente, perdió 16 mil hectáreas. El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía, sin embargo, no se sabe de avances y menos de una investigación sobre su participación, puesto que su nombre saltó en los chat de los involucrados en el esquema corrupto.­