El uso correcto el tapabocas evita los posibles contagios de coronavirus y el uso inadecuado deja sin efecto la intención de protección al colocárselo. Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) recuerdan que es importante saber utilizarlo desde antes de ponérselo hasta el momento de desecharlo.

¿Cuándo se está utilizando en forma incorrecta? Cuando se deja tirado en cualquier lugar y no se desecha en el basurero, si se reutiliza la de un solo uso pues ya están contaminadas. También pierde su eficacia cuando al colocarla no se cubre la nariz la boca y el mentón ya que no deben quedar espacios libres.

Tampoco es correcto que la mascarilla quede en la frente o en el cuello para descansar o hablar o para darle un sorbo al mate como lo hizo hoy el presidente Mario Abdo Benítez en plena conferencia.

El presidente portaba una mascarilla, la tomó por el frente, la bajó hasta su barbilla para tomar mate y luego se la volvió a acomodar. Tres pasos del uso incorrecto para brindar una verdadera protección tanto personal como para las demás personas que se encuentran a su alrededor.

Las reglas de uso correcto indican que no debe tocarse la mascarilla una vez colocada y si esta es retirada debe ser reemplazada.

El uso correcto del tapabocas tiene ciertos pasos a seguir como:

Antes de colocarse la mascarilla, realice la higiene de manos con agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol.

Sostenga el tapabocas de las gomas, coloquela y cubra desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón, asegúrese de no dejar espacio entre la cara y el tapabocas.

Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, realice la higiene correcta de manos.

Para quitarse la mascarilla, retírela por detrás usando las tiras de los costados (no toque el frente de la mascarilla), dóblela y deséchela inmediatamente en un contenedor cerrado.

Luego realice la higiene de las manos con agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol.

Reemplace la mascarilla con una nueva tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.