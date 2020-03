El ministro de Hacienda, Benigno López, se encuentra actualmente en cuarentena, trabajando desde su vivienda, tras regresar de un viaje por USA y Argentina. En este segundo viaje lo acompañó Juan Ernesto Villamayor, quien decidió no aislarse tal como establece el protocolo de Salud Pública.

El jefe de Gabinete fue el miércoles pasado a la capital de Argentina y retornó al país el viernes último. Este martes, la autoridad brindó una entrevista en el Palacio de Gobierno.

“No rompí la norma de aislamiento”, dijo al señalar que recién el fin de semana se dio a conocer la normativa del Gobierno de estar en cuarentena por 14 días tras regresar del extranjero.

“Buenos Aires no estaba aislado. Ruego que se informen adecuadamente para estar de acuerdo en un punto básico. No se pueden establecer normas retroactivas. Cuando yo ingresé al país esa norma (aislamiento) no regía. No salí un milímetro durante mi estadía”, justificó de manera irresponsable.

Villamayor alegó además que no contagiará a los periodistas durante la conferencia de prensa porque mantenía una distancia prudencial y tampoco a las demás autoridades que utilizarán la misma mesa para dar declaraciones, porque se había lavado las manos.

Tras las duras críticas, indicó que solicitará al presidente Mario Abdo Benítez darle permiso para quedarse en su casa.

Si bien el ministro Euclides Acevedo indicó que multarán a aquellos que no respeten la cuarentena, en el caso de Villamayor sí se cumplió -a su parecer- con la norma que regía anteriormente, ya que retornó antes de aplicarse el aislamiento obligatorio.