Lourdes Villalba, hija del músico, confirmó a HOY Digital la muerte de su padre. Expresó que el fallecimiento produjo una gran tristeza en el seno familiar y en los amigos más cercanos, además de los que alguna vez disfrutaron de la música del conocido dúo.

Expresó que no sabían todo el revuelo que generaron las declaraciones de la diputada Celeste Amarilla viuda de Boccia (PLRA) y que no faltaba quien vaya junto a él y le cuente lo que había manifestado la legisladora. “Pareciera ser que se quedó triste o a lo mejor es una coincidencia. Después le dijimos que la diputada no se refirió a él como un borracho sino que se generalizó nomás”, manifestó Lourdes.

Dijo que su padre vivía desde hace 15 años en Caaguazú y que si bien es oriundo de Cordillera, fue a asentarse allí donde permaneció hasta su fallecimiento.

Villalba explicó que había salido de alta el viernes 17 de agosto y que se estaba yendo normalmente a su sesión de diálisis. Como su pensión era de G. 1 millón, explicó que la diputada Esmérita Sánchez (PLRA) había solicitado G. 500.000 más para que pueda costear el medicamento Eritropoyetina, que es recetado para los pacientes con insuficiencia renal crónica.

Dijo que valoraron la solicitud de la diputada Sánchez y que la misma siempre extendió una mano a los artistas que necesitaron.

“Ojalá que esto nos lleve a tener fuerza y a luchar por los artistas., Son héroes anónimos porque no suena el nombre de ellos en la televisión y por eso se piensa que no aportaron”, dijo la hija del músico.

AMADO VILLALBA

Amado Villalba Franco, nació en Itacurubí de la Cordillera el 13 de setiembre de 1947. Poco después de cumplir 14 años, en la fiesta de cumpleaños de un lugareño, su voz es descubierta por una cantante contratada para amenizar dicho evento, llamada Lidia Galeano.

Allí formó el grupo “Los Romanceros Cordilleranos” y poco tiempo después se unió al grupo musical liderado por el recordado Cachito Alvarenga y empezó a tomar clases de canto con el profesor Emilio Bobadilla Cáceres, hasta 1969, año en que se une a su compueblano y primo Alfredo Franco para dar lugar a la formación del Dúo Franco Villalba y Los Ruiseñores.

Fue con esta agrupación que adquirió popularidad, con la conocida canción Pykasu Hovy, que coincidentemente es de su autoría. Luego de haberse formado la agrupación, grabó su primer disco y realizaron presentaciones en Paraguay, Argentina y Brasil.

Después de varias décadas entregadas a la música, decidió alejarse por recomendación médica hasta que falleció este mediodía.

“BORRACHO”

Durante la sesión ordinaria del pasado 22 de agosto, la diputada Amarilla hizo uso de la palabra cuando se estaba tratando el proyecto de ley que aumentaba la pensión graciable de Villalba Franco.

Amarilla, en su intervención dijo: “resulta que existen artistas que recibieron sendas pensiones después de pasarse la vida guitarreando, cantando y chupando”.