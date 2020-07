El presidente de la República encara el descargo aduciendo que "Dad al César lo que es del César" y ennumera diez puntos en los que justifica que sí se hicieron cosas a favor del país.

No obstante reconoce que "hubo muchas falencias" y que "la prensa nos lo ha recordado todos y cada uno de los 120 días de pandemia".

Sin embargo, "para hacer justicia quisiera mencionar algunos de los logros sin los cuales no habrían servido el tener 10.000 camas de terapia intensiva" y asegura que "no defiendo a nadie", pero "no es tanto como nos quieren hacer creer".

"Señores periodistas y parlamentarios, no traten de hacernos creer que no se hizo nada", indica y argumenta su ponencia con el hecho de que "no hubo denuncias concretas" sobre las falencias que a diario se reportan.

Entre las acciones destacadas que refresca Abdo están el cierre de fronteras, la implementación de albergues, construcción de nuevos hospitales, protocolos de seguridad y el diseño de una estrategia inteligente para empresas públicas y privadas.

Igualmente admite que se falló en la provisión de insumos. "Yo creo que eso es en lo que más se ha fallado", admite, pero cuestiona las críticas y refuerza la defensa al Ministerio de Salud y a Julio Mazzoleni con las especificaciones con las que refuta las quejas provenientes de distintos sectores en cuanto a la falta de más acciones eficaces.