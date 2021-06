El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, recomendó hoy brindar un homenaje especial a los llamados “héroes de blanco” que cayeron a causa del Covid-19 por todo el esfuerzo realizado, entregando su vida en servicio por el país. “Así como toda guerra tiene sus héroes, cuando esta guerra acabe -espero porque estamos viendo la luz- quiero un personal de blanco en el Panteón de los Héroes. Probablemente va a ser mujer y probablemente va a ser enfermera”, dijo.

Al respecto, la historiadora Ana Barreto Valinotti indicó a radio Monumental que lo primero que se le vino a la memoria, tras escuchar esa propuesta, fue el caso de las enfermeras del Chaco que lucharon mucho tiempo para poder cobrar lo mismo que los veteranos varones. “Las mujeres iban al frente como enfermeras, pero 50 años después de la Guerra del Chaco las enfermeras aún no cobraban pensión de veterano al igual que los soldados varones. En el momento histórico, de la acción, la sociedad está de acuerdo que todos los hombres y mujeres estén en los distintos roles, pero conforme pasa el tiempo la historia suele olvidarse de sus mujeres”.

Al parecer de la entrevistada, los dichos de Sequera desnuda la falta de inclusión efectiva de las mujeres dentro de la narrativa histórica y no es suficiente decir “las enfermeras”, sino que se las debe identificar con nombre y apellido. “Cuando vamos a los museos, con cada recorrido vemos la historia de los varones, no vemos a mujeres. Eso pasa también con los nombres de las calles, con los textos escolares. Necesitamos saber qué hicieron y los obstáculos para llegar a ese puesto”, indicó.

Barreto señaló que el Panteón de los Héroes es el altar de los padres de la patria, pero que “para que entre una mujer es impresionante cómo se analiza su foja de vida, no solamente si fue trascendental para la historia, sino que debe ser importantemente honesta, decente, ser madre, etc.”.

En ese sentido recordó un caso particular que ocurrió en los años 60 cuando el dictador Alfredo Stroessner quiso incluir a Elisa Lynch al Panteón de los Héroes. “La Iglesia Católica se opuso tenazmente, el hecho de ella no estaba casada fue determinante. En un varón eso no lo es. Esos son los parámetros que se observan en las mujeres”, reclamó.

Así también la historiadora cuestionó por qué los maestros tampoco están en ese sitio, como el caso de la educacionista Rosa Peña, quien fue una de las reconstructoras de la educación paraguaya en medio de la guerra. Ella no pudo ingresar porque estaba casada con un legionario, según sus detractores.

ENFERMERAS CELEBRAN PROPUESTA

Por su parte, la licenciada Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, también habló con la misma emisora sobre las palabras que dejó el doctor Guillermo Sequera, quien quiere ver a una enfermera en el Panteón de los Héroes “cuando acabe esta guerra”.

“Emociona escuchar el reconocimiento. Ojalá que sea el inicio de un real reconocimiento hacia el sector”, comentó la Lic. Gallardo. “Somos el grupo ocupacional dentro del Ministerio de Salud cuyo costo ahora es el más bajo dentro de todo el sistema. Esperamos que este reconocimiento también permita incluirnos dentro de la toma de decisiones de Salud”, agregó.

Detalló que hasta el momento hay 69 enfermeras que fallecieron a causa del coronavirus. “Son momentos que van a marcar nuestras vidas. Nuestra profesión debe ser reconocida, retribuida y valorada”, acotó.