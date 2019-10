Por Óscar Lovera Vera, periodista

En una barrida en el dial repentinamente escuchó “Have You Ever Seen The Rain” de Creedence, era su grupo favorito. Le recordaba mucho los domingos de sol, asado y su papá. Podía hasta sentir el humo proveniente del patio de su casa cuando invadía la cocina y aquel viejo que agitaba la cabeza mientras sostenía el cuchillo y tenedor frente a lo que sería el tradicional almuerzo del fin de semana. Esa pequeña parrilla en el suelo, sobre ladrillos y escombros, era todo lo que necesitaba para sentirse pleno y en familia.

Rigoberto tenía 33 años y llevaba un par como chofer de taxi, era un 4 de setiembre del 2000, cuando esa emisora se enfrascaba por rememorarle toda su niñez.

Era el primero en la fila de la parada 42, una de las más importantes en las afueras del caótico centro de Asunción, en las calles Perú y Juan de Salazar.

El reloj de la caseta le indicaba que eran las 19:00, lo miró de reojo, pensó unos segundos y decidió que el tiempo fresco y el sol que poco a poco se intimidaba ante el paso de la noche se complotaban para unos mates con los muchachos. El movimiento de clientes era escaso, y ello le permitía matar el vicio sentados en la vieja banca del puesto.

Cuando acomodó el asiento de su Mercedes Benz 240 D, una cama sobre ruedas, la fortuna le negó la ronda de infusiones. Dos jóvenes subieron al automóvil y en su rostro las emociones se disputaban el territorio, por un lado la felicidad de al menos hacer un viaje en su turno, por el otro la frustración de no disfrutar de la ronda de mate.

La puerta se cerró detrás suyo, alzó su bandera, miró su retrovisor y preguntó el destino a sus pasajeros. El motor se puso en marcha y el chirrido del arranque de la imponente máquina alemana dio paso a la advertencia de Rigoberto:

–Este es mi último viaje muchachos, a la vuelta nos vamos al torneo, prepárense que…

El tradicional torneo de fútbol, entre paradas de taxis, estaba en agenda hace semanas, y el viaje no le llevaría más de 30 minutos, por lo que no había mucho tiempo que perder.

¿DÓNDE ESTÁ RIGOBERTO?

Pasó una hora sin que regresara. El torneo estaba a punto de comenzar, pero más preocupaba que las insistentes llamadas a su teléfono móvil no eran respondidas, tampoco la frecuencia de radio. La incertidumbre impregnó en la 42, muchas experiencias negativas con otros conductores automatizaban sus pensamientos y sus acciones. Entre todos tomaron la decisión de alertar a la central y comunicar la falta de respuesta. A partir de ese momento comenzó la búsqueda intensa, tanto en la capital como en las ciudades aledañas. Los taxistas se unieron para intentar abarcar todos los puntos que podía recorrer Rigoberto en el lapso de una hora.

El tiempo transcurría y no tenían novedades, la desesperación era mayor porque sus familiares comenzaban a llamar, no sabían nada de él y no se caracterizaba por sembrar zozobra entre los suyos.

La búsqueda fue tenaz, el aviso a la Policía no tardó en llegar. Se sumaron varios pero los resultados no rindieron fruto. El amarillo era inusual, su pulular llamó la atención de muchos, el zumbido de los motores y su transitar denotaban que algo no andaba bien. Pero muchos desconocían el motivo, no entendían que uno de los suyos había desaparecido.

Muy cerca de las 23:00, cuatro horas después de la salida de Rigoberto, una voz en la frecuencia interna de los taxistas alertaba de algo:

–Mercedes Benz 240D, en las inmediaciones del Banco Central del Paraguay, entre las calles Sargento Benítez y Primer Presidente. Barrio Villa Guaraní. A todos los compañeros: este vehículo tendría las características del auto que usaba Rigoberto.

La transmisión de la voz metálica se cortó para dar paso al comprendido de todos los que estaban concentrados en la búsqueda del conductor.

En unos minutos dos patrulleras flanquearon el automóvil, las balizas con luces azul y rojo cortaban agresivas la oscuridad en ese sitio. Un agente colocó la cinta plástica que delimitaría el trabajo de los forenses. Una de las puertas estaba abierta, y desde ahí el oficial –a cargo del equipo– vio rastros de sangre en el desolado asiento del chofer.

El comisario de la Policía no tardó en llegar y con el fiscal inspeccionaron el automóvil. El motor aún estaba en marcha. El tapizado, asiento y volante eran un reguero de sangre. Algo terrible ocurrió en ese sitio, y no fue reciente.

Los documentos que se almacenaban en el portaguantes estaban esparcidos sobre el cúmulo de sangre. Al experimentado jefe policial le hizo pensar en un robo o al menos alguien buscó algo que le pareció importante. Sin embargo la ausencia de Rigoberto en el auto, sumada a la escena impactante, desenfocaba cualquier hipótesis primaria. Necesitaban encontrarlo y luego pensar qué ocurrió.

EL FINAL DE LA BÚSQUEDA

Era martes, al día siguiente de la desaparición de Rigoberto. Los conductores de taxis estaban recorriendo el departamento Central. Habían establecido una alianza con los conductores del interior para reportar cualquier cosa que les llame la atención.

La Policía, por protocolo debía esperar 24 horas de desaparecido para actuar. Pero el automóvil con sangre, regada en el interior, era un elemento más que importante para establecer una prioridad en la búsqueda de Rigoberto. Los investigadores establecieron un sistema diferente para hallarlo. Notificaron a las unidades de investigación, pusieron a trabajar a agentes de civil para intentar obtener una cronología de lo que hizo y un mapa que los oriente en las zonas que transitó.

Ese día, a diferencia del anterior, comenzaba a irradiar con los rayos del sol. Ello calentaba el rostro e iluminaba el paso de un niño que correteaba en el descampado –que todos conocían como “Linódromo”– sobre la Autopista Ñu Guasu, en su inocente imaginación el reto estaba en dar saltos sin tocar las piedras regadas a lo largo de esa carretera. Dio tan solo unos pocos hasta tropezar con algo que lo espantó. Era el cuerpo de un hombre. Su madre se acercó y lo separó rápidamente del cadáver. La mujer pensó que se trató de un accidente automovilístico, uno de los brazos estaba desprendido del cuerpo.

La Policía recibió el reporte sobre aquella persona, era el cuerpo de un hombre entorno a los 30 años. La ropa que llevaba puesta era similar a la que reportaron los taxistas como pista para encontrar a su compañero; esto hizo que los agentes repliquen el hallazgo a los choferes que se encontraban exhaustos por el rastrillaje continuo.

El enjambre no tardó en sitiar el lugar. Sus compañeros de la 42 se acercaron y no tardaron en confirmar, era Rigoberto y fue asesinado de la forma más cruel que hayan conocido.

23 Y UN BRAZO MUTILADO

–¡Den paso al forense por favor! Con potencia irrumpió la voz de un policía permitiendo que el médico Hermes González se acerque a la escena del hallazgo y verifique el cuerpo.

Tras varios minutos de examen el hombre de bata blanca pidió que tomen nota de lo que observó.

–Anota lo siguiente, dijo a su asistente:

veo 23 perforaciones repartidas entre el pecho, la espalda y el abdomen. Las heridas son de 3 centímetros de profundidad y de acuerdo a las características podrían haber sido provocadas por un arma con mucho filo. Una de ellas llegó al corazón y lo perforó, ocasionando inmediatamente el sangrado y luego la muerte. También le cercenaron las orejas y le han mutilado el brazo izquierdo, esto obedece a un cercenamiento hecho –presumiblemente– con un serrucho.

Además de las lesiones externas, encontré fracturas en las costillas y en la clavícula. Esto –probablemente- fue provocado con un elemento contundente.

Los investigadores estaban ante un crimen atroz. A la mente solo les venía hipótesis que envuelvan un ajuste de cuentas, era lo único que podía respaldar la saña con la que actuaron él o los asesinos, aún no podían definir siquiera la cantidad de sospechosos.

Continuará...