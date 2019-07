A través de un pacto con la Intendencia, la Junta Municipal de Asunción aprobó este miércoles la ampliación y reprogramación de más de G. 25.000 millones, en los que se incluye casi 1.000 millones de guaraníes para la ampliación de salarios, propuesto por un grupo de ediles colorados.

La abogada Rosa Vacchetta criticó duramente esta decisión de las autoridades municipales y calificó que “este aumento es una verdadera bofetada”, al insistir que el dinero se destinará a los operadores políticos.

En charla con la R800 AM, la ciudadana cuestionó que los impuestos que abonan los contribuyentes sean destinados a estos aumentos salariales y expresó sus sospechas respecto al verdadero trasfondo. “O es el momento electoral y juntar la plata para campaña o el pago para la no intervención, es lo que se me ocurre pensar”, añadió.

“Es momento de decirles que se vayan todos, hacen una reprogramación para aumentar salarios, que solo sirve para los operadores políticos”, remarcó.