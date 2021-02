Blanca Vaccari, madre de José Zavan, el joven sobreviviente del accidente aéreo, charló con radio Monumental en la mañana de este miércoles tras las 14 horas de viaje que hizo desde su vivienda ubicada en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, luego de enterarse de la caída de la avioneta en la cual viajaba su hijo junto a otras siete personas.

“Yo me enteré del caso por una foto del WhatsApp. Vi la numeración del avión y pegué un grito al cielo que incluso asusté a los vecinos que vinieron corriendo a ver lo que pasaba. También llegaron a casa mis compañeras de trabajo”, contó.

La madre del sobreviviente refirió que su único hijo sigue la carrera de Agronomía en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y como en este país todo está centralizado, vino a la capital con las esperanzas de poder matricularse para cursar su segundo año lectivo. “Él venía para inscribirse, con toda la ilusión, al segundo año de la carrera de Agronomía y luego seguir trabajando acá en la comunidad, tiene muchos proyectos para producir armónicamente con la naturaleza. Es un joven aplicado, con una buena conducta. Forma parte del grupo de Don Bosco”, comentó.

Como la localidad donde viven es muy lejana y los caminos muchas veces son intransitables, la mujer resaltó que acostumbran a “valerse” de favores de los militares y a través de una tarifa social utilizan el Servicio del Transporte Aéreo Militar (Setam), el cual está destinado al público en general en las comunidades más alejadas de la capital. Dijo que conoce a los militares fallecidos, porque eran como familiares porque siempre estaban en contacto y se hacían favores para los traslados.

“Para nosotros la Setam es el paño de lágrimas que tenemos porque no contamos con caminos. Normalmente pedimos ese favor porque estamos en una localidad muy lejana y no hay caminos transitables, no viaja en avión porque tengamos dinero, sino que es un sistema del jevale para salir de nuestra comunidad. Él varias veces viajó con los militares, pero por primera vez que tanto bendije a mi hijo antes de subir a la avioneta. Sentí una sensación extraña ayer cuando le bendecí porque me dieron ganas de llorar y a la hora del accidente tuve un vacío en mi ser, y luego relacioné todo lo que pasé cuando me informaron de lo ocurrido”, refirió.

Blanca Vaccari, quien es muy creyente, sostuvo que tras recibir la noticia de la caída de la avioneta, se reunió con las personas más allegadas a ella para orar y que en medio de esta ronda, recibió la también inesperada información, que su hijo era el único sobreviviente de la tragedia.

Inmediatamente se puso en campaña y con el director médico de su comunidad hizo un trayecto de 14 horas por tierra para poder encontrarse con José. Señaló que durante el largo viaje se armó de coraje para transmitir fuerza a su hijo. “Dolió verle postrado en la cama cuando horas antes lo vi salir y estaba muy bien. Yo sé que mi hijo está en buenas manos, de buenos profesionales y que con ayuda de Dios superará esto”, agregó.

Por último refirió que ella trabaja en la parte de inmunización en el puesto de salud de Fuerte Olimpo y que estaba muy entusiasmada por la llegada de las vacunas contra el Covid-19, pero que ahora deberá quedarse en la capital porque las múltiples fracturas que sufrió su hijo demandarán mucho tiempo de internación y además implicarán numerosos gastos.

Blanca Vaccari. Foto: Pánfilo Leguizamón, LN.