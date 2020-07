Rocío Abed criticó duramente a Miguel Prieto, a quien responsabiliza por la falta de acciones preventivas para evitar que Ciudad del Este no retroceda de fases.

Mediante sus redes sociales, la diputada por Alto Paraná Rocío Abed lamentó que las autoridades comunales no hayan previsto la salud de los pobladores de Ciudad del Este.

"Repudio nuevamente la inconsciencia de una autoridad municipal que hizo apología a no cuidarse, a no aislarse, a no usar tapabocas y hoy, tarde, se asusta y ni siquiera tiene un plan".

Así se despachó la diputada, quien además menciona que "entre jueves y viernes, desde el Parlamento Nacional nuevamente daremos respuesta" a través de iniciativas legislativas, en favor del Departamento.

Antes de haber tomado éstas drásticas medidas sanitarias de retroceder a fase 0 el Gobierno hubiera solucionado el problema económico. Le dimos todas las armas desde el Parlamento. Me reafirmo en esto.

Debemos respetar lo sanitario, pero sin hambre y con alternativas válidas.. — rocio abed (@rocio_abed) July 30, 2020

Sin embargo insistió en que "el Ejecutivo Nacional, Departamental y Municipal asuman su rol" e implementen medidas de salvataje y "respetar lo sanitario, pero sin hambre y con alternativas válidas".

Todo el departamento del Alto Paraná vuelve a la fase 0 de la cuarentena por espacio de dos semanas, ante el notorio incremento de casos que engrosan las estadísticas de contagio de covid-19 en Paraguay y que desemboca a estas horas en violentas movilizaciones sociales.