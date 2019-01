Torres Kirmser insistió en que Bajac ya no forma parte del Poder Judicial tras su destitución por medio del juicio político, y las influencias que pudo haber tenido durante su gestión como miembro de la Corte deben ser demostradas con pruebas.

“No se no me consta si tiene protección o no, pero si tuviera no hubiera estado imputado, tampoco tengo recuerdo de sus proceso penales”, respondió el presidente de la máxima instancia judicial.

En cuanto a la conversación entre Morales y su excolega, el ministro sostuvo que Bajac se identificó como un allegado familiar, reiteró que no puede hacerse responsable por lo que haya prometida alguien que ya no tiene vinculo alguno con la administración de justicia.

De acuerdo al audio difundido en ABC Cardinal, Morales solicitó un cambio de celda en el Penal de Tacubmú al entonces ministro de la Corte y en virtud a la confianza y el vínculo casi familiar, Bajac prometió mover sus contactos para cumplir con el pedido de Morales.

Papo fue condenado en dos ocasiones por estafa a entes públicos, fue denunciado por balear a un familiar en Cordillera y nuevamente cobró notoriedad tras la difusión de un video en que amenaza con un arma de guerra a un peón de la estancia de su madre en el departamento de Guairá.

En la filmación, el trabajador clama de rodillas para no ser ejecutado, se cree que Morales reaccionó de esa manera al ser descubierto intentando vender vacunos pertenecientes a su madre.

Según el relato, el peón de nombre Antonio Talavera se salvó de la muerte al arrojarse al río, paradójicamente después tuvo que fingir su muerte, para evitar una posible venganza, hasta que finalmente dio su declaración ante las autoridades.