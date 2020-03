Al menos un 60 % de las personas que trabajan para el rubro gastronómico nucleado a la Aso de Restaurantes quedarán sin empleo, si para el 10 de abril el Gobierno no les concede préstamos blandos y facilidades para el pago de servicios básicos.

Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, reveló que el 15 % de os nucleados cerraron sus locales hasta nuevo aviso, mientras algunos abren solo durante el día debido a la restricción horaria y otros optan por explotar exclusivamente el servicio de delivery o bien reforzar las ofertas de almuerzo.

No obstante, los empresarios que siguen operando ya advirtieron que no podrán extenderse por mucho tiempo, a no ser que el Gobierno responda al pedido de conceder créditos blandos, es decir, a tasas muy bajas o nulas, que permitan cubrir os salarios en este momento y evitar los despidos.

“Queremos salvar los empleos, 60.000 personas del rubro gastronómico dependen de nosotros, si para el 10 de abril no conseguimos eso, van a quedar por lo menos el 60 % desempleados”, explicó Gayen en conversación con radio Uno.

A esto esperan que a estos se sumen facilidades para abonar las tarifas de los servicios básicos como agua y luz, mediante la prórroga de los vencimientos.

NO HAY CAPACIDAD DE PAGO

Existe una disyuntiva entre la legalidad de los cierres temporales y el cese de pagos de salarios, ya que los empresarios no tienen la capacidad de cubrir estos gastos.

En tal sentido, Gayet reveló que en la primera semana, el Ministerio del Trabajo llegó a aprobar y validar las solicitudes de cierres temporales sin goce de sueldo para los empleados, pero después del planteamiento de la discusión, finalmente retrocedió en la postura y advirtió sobre la ilegalidad de no abonar los sueldos.

No obstante, los propietarios que llegaron a cerrar sus locales y a enviar a sus empleados a sus casas, lo hicieron con asesoramiento de abogados que le indicaban que existen resortes legales para el efecto.