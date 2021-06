El Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC), al mando de Arnoldo Wiens, dejó morir su sistema de monitoreo de puentes que estaba en perfecto funcio­namiento cuando asumió el nuevo gobierno. Lo que antes era una web que se mante­nía actualizada con todos los datos relacionados con los puentes del país junto con una aplicación denominada PuentePY, ahora ya está en desuso.

El sitio de internet puentes.mopc.gov.py era una página donde la cartera de Obras Públicas contenía imágenes, datos y ubicación geográfica de los puentes en todo el terri­torio nacional. Esta herra­mienta servía como una fuente de consulta e informa­ción para conocer los diver­sos puentes que unen la red nacional de caminos.

Una de las principales carac­terísticas de esta web era ser una herramienta colabora­tiva entre el Gobierno y la ciudadanía, ya que la misma era de público acceso. Sin embargo, el sitio web actual­mente ya no está en funcio­namiento y no se puede acce­der a él. En este sentido, hay que destacar que luego de que cayera el puente en Tacuatí, los voceros del MOPC ale­garon que no tienen base de datos de puentes y no pueden saber el estado de los mismos.

Por su parte, la app PuentePY era una aplicación para celu­lares que servía para llevar un registro de las obras en ejecu­ción y sus respectivos estados en relación con los puentes. De esta manera, la ciudada­nía podía colaborar con la efectivización en tiempo y forma de las construcciones de las pasarelas.

La app también permitía que cualquier ciudadano pueda comunicarse con el MOPC para reportar la situación de cualquier puente del país. Una vez descargada, la apli­cación posibilitaba al usuario incluso fotografiar al puente y georreferenciarlo. Según las declaraciones de las autori­dades del Gobierno anterior al momento de lanzar el sis­tema, la idea era que todos los puentes, independiente­mente de que lo construya o no el MOPC, sean atendidos.

No obstante, al igual que en el caso anterior, la aplicación también dejó de estar en fun­cionamiento, si bien todavía se encuentra disponible en la tienda de aplicaciones si uno intenta registrarse para usar la app, la misma no responde. Esto se debe a que el MOPC dejó de brindarle el soporte necesario a la herramienta para que permaneciera en funcionamiento.

Esta no es la primera vez que el MOPC deja morir un sistema de control, ya que también per­mitió que dejara de funcionar su sistema de fiscalización del uso de combustible que venía operando hasta el 2018. Coin­cidentemente un año después de que dejara de estar activo, el MOPC compró más de 3 millo­nes de litros que lo habitual, lo que equivale a US$ 3,6 millo­nes más de lo habitual.

US$ 10 MILLONES EN ASESORES

Además de lo expuesto, es importante traer a cola­ción que el MOPC, a cargo de Arnoldo Wiens, destinó US$ 10,3 millones para un pro­yecto de fortalecimiento de gestión que en los papeles es una maravilla, pero contrasta totalmente con la realidad que sacude a esta cartera, plagada de denuncias por despilfa­rro, maniobras en licitacio­nes, obras sin sentido, como la pasarela de ñandutí, caso que terminó en la Fiscalía, etc.

El proyecto fue bautizado como “Desarrollo de capaci­dades de gestión del MOPC”, ejecutado a través del Pro­grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y dirigido por Josefina Romero Serrati, jefa de Gabinete del ministro Arnoldo Wiens. El documento fue firmado en julio del 2019 y la vigencia del convenio es hasta el 2023.

Es un proyecto de la mentira ya que no se ejecutaron las actividades de capacitación ni de dotación de tecnología, equipamientos y otros, pero el presupuesto no varió. La excusa es la pandemia; sin embargo, no escatimaron recursos para hacerle gastar US$ 10 millones al MOPC en contratación de personal.

Radióloga del MOPC genera indignación en la ciudadanía

Luego de que se derrumbara el puente en Tacuatí y dejara un saldo de tres personas fallecidas, la ciudadanía recordó el caso de la radióloga del MOPC que ingresó al ente mediante un contrato para incorporar altos técnicos en proyectos viales. Ayer en redes salió con un sutil posteo: “Me subieron al ring de vuelta”, burlándose de los escraches a su designación en alto puesto siendo una analfabeta en obras.

Nieve Soledad Melgarejo, quien se hace llamar “Solcito de la gente”, es una prueba más de que en el Ministerio de Obras Públicas, adminis­trado por Arnoldo Wiens, priorizan a los hurreros polí­ticos antes que a los técnicos preparados para llevar ade­lante una buena gestión en el ámbito de las construc­ciones. La operadora política incluso llegó a ascender como directora en la institución sin título universitario.

Melgarejo, quien se hizo conocida por pasearse por todo el país con el minis­tro Wiens y sacarse selfies con sus compañeros en los recorridos mientras opera en redes sociales a favor del Gobierno, llegó a obtener el puesto de “directora de Ges­tión Intergubernamental”. Según la planilla de funcio­narios del MOPC, la misma percibe mensualmente G. 16,9 millones.

Su situación devela mucho de cómo realmente se maneja el MOPC y muchas otras insti­tuciones del Ejecutivo donde premian a los leales políticos con altos cargos. Estas accio­nes lamentablemente tienen consecuencias graves que derivan incluso en la muerte de personas a causa de que las personas más idóneas no están al frente de las dependencias donde se las necesitan.

Melgarejo, al igual que otros hurreros, logró alcanzar el alto cargo que ostenta con base en la adulación constante de las autoridades y del Gobierno Nacional. Este medio incluso había consultado qué criterio puede aportar una radióloga para identificar las necesida­des de infraestructura en una ciudad, y desde el MOPC res­pondieron que “en lo que tiene que ver en cuanto a su forma­ción académica, tal vez no es la más ideal, pero también es muy subjetivo”. El vocero del MOPC valoró lo que llamó las “capacidades blandas” de “Sol­cito” y puso como ejemplo su liderazgo, su facilidad de pala­bra y buen relacionamiento con el equipo.