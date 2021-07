Los presidentes de los países miembros del Mercosur se reúnen este jueves para que Jair Bolsonaro, mandatario de Brasil, asuma la presidencia Pro Témpore del bloque. Sin embargo, más allá de lo estrictamente protocolar, el encuentro será clave porque se dará apenas horas después de la decisión de Uruguay de firmar acuerdos comerciales por fuera del bloque.

Uruguay comunicó ayer miércoles a sus socios que comenzará a buscar acuerdos comerciales con terceros países, algo que hasta ahora requería consenso de los miembros, en una decisión que sacude al grupo antes de la cumbre presidencial.

Al respecto, el canciller Euclides Acevedo mencionó al programa Tempranísimo, radio Universo y canal Gen, que el anuncio del Uruguay no es ninguna novedad porque ya se sabía de su posición de antemano, al ser el principal impulsor de una mayor apertura para negociar con terceros desde hace casi dos décadas, pero con poco eco.

“La flexibilidad es seductoramente engañosa”, dijo sobre la postura uruguaya y refirió que su iniciativa despertó inquietud e incomodidad durante la reunión de los países miembros del Mercosur.

“Se desató un debate con decibeles llamativos pero no traumáticos, fue una reunión confusa y llamó la atención que el propio Brasil pidió a Uruguay mayor prudencia, cuando ambos tenían el mismo planteamiento desde el inicio", indicó.

Al parecer de Euclides, negociar por fuera del Mercosur significa necesariamente primero modificar el tratado porque los países miembros están obligados a actuar en bloque y consenso, y que no cree que Uruguay quiera salir del grupo. “Cualquier propuesta que supone apartarse del Mercosur, para nosotros es una propuesta inoportuna. El Uruguay dijo claramente que no se va del Mercosur, solo quiere irse en solitario en algunos casos. No creo que Uruguay quiera marcharse del Mercosur”, agregó.

“Para nosotros los paraguayos la marca Mercosur es irrenunciable", comentó por otro lado.

Por último el canciller paraguayo explicó que la reunión de la fecha será meramente formal, ya que ayer se discutió el tema principal.