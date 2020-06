El martes pasado, la joven Luz Céspedes publicó una extensa carta en las redes sociales para denunciar la falta de respuestas de la Iglesia Católica al denunciar hace siete años los acosos sufridos de parte de un líder religioso cuando solo tenía 14 años de edad. El sacerdote en cuestión es Anuncio López, quien se desempeñaba como el cura párroco de la Parroquia Santa María y director del colegio Santa María del Chaco de la localidad de Mariscal Estigarribia.

En entrevista con la radio 1000 AM, la joven que ahora tiene 21 años explicó que está segura de que ella no es la única víctima de los acosos del sacerdote denunciado y que espera que se haga justicia en su caso. Relató que en el 2013, cuando cursaba el primer año de la Educación Media, notó que el sacerdote la miraba con deseo, causándole repulsión esta conducta del hombre mayor. “Era perturbador como nos miraba, con cara de deseo. Cuando llevábamos pollera se mordía el labio. Era un docente, sacerdote, de esa edad. Era muy grosero con los varones, se expresaba de manera vulgar. Yo llegué a ver que se encerraba con alumnas menores de edad. A algunas le abrazaba con toqueteos, no eran abrazos normales”, recordó.

La entrevistada comentó que ya no quería asistir a clases con pollera porque se sentía cohibida, esto se lo hizo saber a su madre, quien recurrió a la monja Librada Ramírez, de la Congregación Franciscana, quien era docente en esa institución. “Ella le dijo a mi madre que es hombre y que no había nada que hacer”, agregó.

Ante esta respuesta, decidió callar pero fue escrachada sistemáticamente por los profesores y monjas porque decían que solo buscaba que la Iglesia tenga problemas, que tramaba algo con su madre y que era una mentirosa. “Yo bajé mi rendimiento académico y me mudé de colegio”, rememoró.

Al año siguiente, en el 2014, un grupo de siete jóvenes de Mariscal Estigarribia presentó una denuncia concreta ante la Iglesia para exponer los abusos que presuntamente cometía el sacerdote. Se adjuntaron imágenes donde se veía a Anuncio López con menores de edad, en habitaciones, con torso desnudo, al aire libre, besándose. Los denunciantes pedían la expulsión y que se publique la decisión para sentar precedente. En cambio, la Iglesia únicamente lo comenzó a trasladar de un sitio a otro, esperando calmar las aguas. La entrevistada mencionó que la denuncia se hizo ante un obispo y que el caso inclusive llegó a Roma, pero no se tomaron cargas en el asunto de manera puntual.

En enero del 2019, los mismos jóvenes que denunciaron por abusos al P. Anuncio López, solicitaron cambio de investigadores a los Misioneros Oblatos de Maria Inmaculada porque no se avanzaba con el caso. Sobre el punto, la joven Luz Céspedes señaló que los sacerdotes Miguel Fritz y Guido Acosta llevan adelante la investigación, pese a que conviven con el acusado.

En enero de este año 2020, Anuncio López habría estado en un encuentro de la Congregación realizado en el Colegio Independencia, reunido con los sacerdotes Misioneros Oblatos de María Inmaculada, según siguen denunciando los jóvenes, de acuerdo con el periodista Ricky Alderete.

El miércoles, los representantes de OMI emitieron un comunicado en el que dicen que en noviembre del 2019 inició la investigación, pero obviando que las denuncias ya se arrastran del año 2014 y que en enero del 2019 los jóvenes solicitaron cambio de investigadores por inoperancia.