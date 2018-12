Duros fueron los cues­tionamientos que realizaron referentes del entorno de Horacio Cartes tras la publicación del diario Abc Color sobre el supuesto retiro de la visa al expresi­dente de la República. Dicho medio, de vuelta remarca hoy que el país norteamericano retiró la visa, alegando que el exmandatario no desmintió la publicación, sino que solo lo hizo su equipo.

Los senadores Enrique Riera y Antonio Barrios se expresa­ron en duras críticas contra la publicación. El ex ministro de Educación dijo que “no exis­tió ningún documento de la Embajada ni del consulado de EEUU” que diera cuenta sobre esta negativa del docu­mento diplomático. “Es abso­lutamente falsa la publica­ción de Abc Color”, insistió Riera a la emisora 970 AM. Recordó que Cartes tiene vigente su visa estadouni­dense hasta febrero del 2021.

Criticó duramente al medio perteneciente al Grupo Zuc­colillo por la divulgación de una información que carece de veracidad. “No sé qué es lo que está buscando Abc con este tipo de noticias falsas”, recalcó. Además de subra­yar que no se menciona nin­guna fuente a lo que normal­mente sucede que es el propio gobierno americano el que dice que se le cancela la visa a tal persona como, por ejemplo, los casos de autoridades vene­zolanas “que se convierte en una noticia de gran impacto, pero de una fuente seria”.

Por su parte, el senador Anto­nio Barrios salió al paso de las publicaciones del medio de prensa asegurando que todo se trata de una mentira que sirve como cortina de humo para los principales referentes del actual gobierno de Mario Abdo, quien es el líder de Colo­rado Añetete.

De esta manera, el ex ministro de Salud desmiente que Car­tes tenga problemas con el mencionado documento para ingresar al país norteameri­cano. Incluso, varios allega­dos al ex presidente también se pronunciaron y confir­maron que él tiene vigente el documento y que incluso vence recién dentro de dos años (2021).

“Son ataques con noticias creadas en base a mentiras; buscan inculpar a Horacio Cartes con mentiras en los medios por capricho u odio. El ex presidente de la Repú­blica no tiene ningún pro­blema con su visa y nunca lo tuvo. Esta mentira sirve como cortina de humo”, dijo el legislador en comunica­ción con la 970 AM.

Además, agregó que la visa del ex mandatario se encuen­tra activa y que las publica­ciones que saltaron ayer son solamente parte de una per­secución política que se ini­ció desde que asumió el nuevo gobierno (15 de agosto del 2018) y que todo estaría siendo enca­bezado por el presidente de la República y algunos allegados. En cuanto al medio de prensa que publicó la falsa informa­ción, mencionó que no es la pri­mera vez que pasa algo simi­lar. Recordó que hace meses vienen denunciando hechos similares y que esto es una prueba más de otras tantas.

“Lo estamos denunciando desde hace meses y esta es una prueba más. Hacen un título rimbombante de una noticia que no existe. Nada ha cam­biado con las documentacio­nes del ex presidente. Estamos perdiendo el tiempo hablando de esto habiendo problemas realmente serios en el país”, mencionó.

Barrios dijo también que detrás de todo este montaje, a su parecer “orquestado por periodistas, especialmente de la calle Yegros”, estarían grandes referentes del Par­tido Colorado, opositores a Honor Colorado. Uno de ellos sería el propio Abdo Benítez y uno de sus aliados más cer­canos sería el senador “mau” Rodolfo Friedmann.

Más temprano, ayer, el ex director de Informaciones de la Presidencia de la Repú­blica del gobierno anterior Mariano Mercado se encargó de desmentir el titular de Abc Color, que en tapa dijo: “Esta­dos Unidos deniega la visa a Horacio Cartes”.

Por otro lado, la representación diplomática de EEUU en Asun­ción no se pronunció ayer sobre el asunto. Por todos los medios intentamos contactar con los voceros de la embajada norte­americana en Paraguay para tener una versión oficial, pero al cierre de nuestra edición no emitieron comentario alguno.