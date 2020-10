Desde el lunes, los estudiantes del Tercer año de la Media volverán voluntariamente a las aulas en medio de la pandemia. Los gremios de educadores consideran que es un error exponerlos, porque las instalaciones no están preparadas con los insumos de higiene.

Eladio Benítez, representante de la Unión Nacional de Educadores (UNE-SN), sostuvo que es un completo error exponer a los alumnos al enviarlos de manera experimental a los colegios desde el próximo lunes por dos semanas.

En entrevista con el programa Tempranísimo, radio Universo y canal Gen, indicó que las instalaciones de las instituciones educativas no están preparadas con los insumos de higiene correspondientes y además se preguntó cómo controlarán que los estudiantes no tengan contacto físico.

“No se puede ordenar la vuelta a clases. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, alegó que será voluntario y también lo dijeron desde el MEC, entonces así se deslindan de toda responsabilidad. ¿Qué pasará si por esta barrabasada fallece algún joven o padre?”, cuestionó.

Es por ello que instó a los padres a no enviar a sus hijos porque no están dadas las condiciones y a los profesores a no acudir y hacer uso de la desobediencia civil que establece la propia ley cuando se violentan derechos.