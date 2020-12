Benito Torres, asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, indicó que la Ley debe ser reglamentada para que la comuna pueda sacar posteriormente una ordenanza que se encuadre en los parámetros.

“Así como está ahora, no se puede aplicar multas”, señaló Torres en comunicación con Universo 970, sobre la Ley 6.655, promulgada por el Poder Ejecutivo, “que dispone la obligatoriedad temporal del uso de mascarillas higiénicas o de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, y del cumplimiento de las medidas de protección contra el COVID-19”.

Cabe recordar que la normativa establece como autoridad de aplicación y receptora de las multas a las municipalidades, en cooperación con la Policía Nacional.

“Si no se reglamenta como tiene que reglamentarse, es de difícil aplicación. Yo no puedo recomendar un control si las reglas de juego no están bien determinadas”, agregó sobre el punto Torres.

Asimismo, dijo que no está determinado qué Dirección municipal se encargaría del control y fiscalización. “No se puede cobrar una multa inexistente. Hay instrucciones precisas sobre eso”, sostuvo.