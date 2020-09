El Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, mencionó en el programa Será un Gran Día (TRECE) que las medidas preventivas sirven para mitigar el impacto de la pandemia. Citó casos de países europeos para resaltar que la ola de contagio mató cinco veces menos en Finlandia y Noruega (los cuales fueron a cuarentena) al comparar con Suecia (país que solo cerró sus universidades y dejó que haya un ritmo natural de contagio).

El experto en epidemiología remarcó que la utilización de barbijo es fundamental para controlar la situación. “El uso universal del tapabocas está demostrando que reduce la mitad del tamaño del pico y la mitad de la mortalidad. Si se van a morir 2.000 personas, morirán finalmente 1.000 si todo el mundo usa tapabocas”, dijo.

Respecto a los incrédulos, el epidemiólogo resaltó que no ayudan para nada en combatir la pandemia y ponen en riesgo a los demás. “El negacionismo no ayuda, porque es un grupo de personas que no se cuida y termina contagiando al resto. Comparo con el fenómeno de cigarrillo, muchos dicen ‘conozco a mucha gente que fuma hace 25 años y están bien’. Sin embargo, este año murieron 600 personas por cáncer de pulmón, de las cuales 580 eran fumadores. Eso es lo que pasa”, lanzó.