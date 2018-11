El titular del Congreso, Silvio Ovelar, prefirió no hablar sobre la extradición de Marcelo Pinheiro, pero reconoció que se necesita una depuración en la Policía Nacional. Anunció que la Cámara analizará los legajos de los uniformados salpicados en los casos de corrupción.

El presidente de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, dijo en conferencia de prensa que no va a “pilotear” sobre un tema que no es de su competencia y del que no conoce detalles.

No obstante, recordó que tanto Pinheiro como la finada abogada Laura Casuso, dieron varios nombres de altos jefes policiales vinculados a casos de corrupción y anunció que el Poder Legislativo analizará legajo por legajo.

“Creo que el trabajo de depuración es una tarea ineludible, esto que genera este ambiente de inseguridad y de incertidumbre, amerita medidas bastante drásticas si son necesarias, porque si no cortamos de raíz vamos a seguir teniendo los mismos inconvenientes”, expresó Ovelar.

Le sesión de la Mesa Directiva de hoy en la que debían tratar el ascenso del excomandante Bartolomé Báez quedó suspendida, debido a la destitución del mismo.

SANCIÓN A PARAGUAYO CUBAS

En cuanto a una posible sanción al senador Paraguayo Cubas, por sus mal comportamiento en las sesiones, Ovelar recordó que esto será motivo de análisis en cada una de las bancadas.

“Lo que no se puede tolerar es que se dejen de tratar o se levanten sesiones por este tipo de actitudes, en este caso en particular no genera ningún tipo de consecuencias”, enfatizó el senador.

Indicó que si bien la Cámara tiene su lógica de funcionamiento, lo ideal es tratar los proyectos de ley en el tiempo adecuado, sin embargo, el estudio muchas veces se pospone debido a diversos motivos.

Por otro lado, respecto al juicio al ministro de la Corte Suprema, César Garay Zuccolillo, aclaró que se momento no hay fecha para el juzgamiento.