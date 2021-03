El abogado Raúl Prono, representante del Grupo Nación, mencionó al canal Gen y radio Universo que el Tribunal de Apelaciones falló a favor del periodista de investigación de La Nación, Jhojhanni Vega, quien accionó judicialmente para que el director paraguayo de la binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, entregue información pública sobre los gastos sociales.

Tras esto, la EBY emitió un comunicado en el cual asegura que este segundo fallo salió a su favor, cuando es completamente lo contrario. “Es una conducta contradictoria e incongruente porque la EBY manifiesta haber dado cumplimiento pero presenta un recurso de apelación contra la resolución de la magistrada”, dijo.

La binacional alegó que la Cámara de Apelaciones, en su sentencia Número 24 emitida el pasado 26 de marzo, “reconoce que la Entidad Binacional Yacyretá dio cumplimiento a la orden del Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia, a cargo de la jueza Alice González Delorenzi al entregar toda la información pública requerida por el diario La Nación”.

La Cámara de Apelaciones, en su sentencia Nº 24 reconoce que la EBY dio cumplimiento a la orden del Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia, al entregar toda la información pública requerida por el diario La Nación.https://t.co/QSGFaC0o7d pic.twitter.com/AYDTtIAp35 — Yacyretá (@ebypy) March 29, 2021

Al respecto, el abogado Prono comentó que el periodista accionante recibió un correo de la EBY pero que la información proporcionada no cumple con lo requerido, ya que no son datos relevantes. “Es una trampita de aparecer ante la opinión pública, es un burdo intento de confundir a la gente. Esta gacetilla de la EBY es para tratar de aparecer como cumplidora, cuando no es así”, insistió el representante.

Los jueces Silvio Rodríguez, María del Carmen Romero y Gloria Benítez confirmaron la resolución de la jueza Alice González, quien ordenó que Duarte Frutos entregue listado de pagos en concepto de publicidad, eventos, propaganda, contratos y empresas beneficiadas, así como transferencias a organizaciones durante los años 2019 y 2020, en el plazo de 10 días hábiles, que venció el viernes pasado.