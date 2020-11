La titular de la Senatur, Sofía Montiel estuvo a cargo de la actividad denominada “Sensibilización y Capacitación sobre Facilitación y Seguridad Turística” que fue desarrollada vía Zoom.

Al respecto, la ministra manifestó que dichas capacitaciones están enfocadas hacia las instituciones de seguridad pública y vial, donde pretenden instalar con conocimiento, la importancia de la facilitación turística y labor de los agentes de la patrulla caminera, apuntando a una seguridad vial constante.

Los participantes tuvieron un contacto con el profesor Ernesto Quintar, invitado especial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, quien compartió sus experiencias y sugerencias en lo que respecta a la gestión de riesgos turísticos que debemos tener en cuenta para la temporada que se viene.

“El mejor accidente es el que no ocurre y el mejor incidente es el que no sucede”, expresó el profesional. Al mismo tiempo dio hincapié en que la seguridad vial no es una competencia sólo institucional a nivel de vigilancia vial, sino que también es una responsabilidad ciudadana y comunitaria.

Por otra parte, el Lic. Odilón Peralta de la Senatur, habló acerca de la Facilitación y Seguridad Turística, la buena atención al visitante y estrategias para la reactivación del turismo en Paraguay.

El cierre de la capacitación estuvo a cargo del director Operativo de la Patrulla Caminera, Florencio Vargas.

Este a su vez, valoró la importancia de la iniciativa propuesta por la Senatur para lograr un trabajo coordinado con todas las instituciones que tienen la responsabilidad de atender a los turistas que vienen a conocer el Paraguay y brindarles por sobre todo la seguridad y el buen trato.

El taller virtual contó con más de 80 participantes, quienes en esa oportunidad conocieron más acerca de estrategias sobre control de seguridad en la reactivación del turismo interno en de nuestro país.