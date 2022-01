Las cámaras de seguridad de un comercio luqueño captaron el momento en que dos sujetos se apropiaron de un lavamanos del local, incluido el dispensador de papel y un jabón.

Los propietarios indicaron en entrevista con NPY que el hurto es cosa de todos los días y ya denuncian con desdén, puesto que al ser un delito menor los agentes policiales prácticamente hacen caso omiso.

“Son personas que rondan en la zona, pero no podemos hacer nada, no podemos ir a la comisaría al ser un delito menor. Me siento muy desesperada, es algo poco pero me siento sola. Pedimos más seguridad, porque es insostenible, es la segunda vez que roban y ya ni siquiera me fui a denunciar porque no hacen caso”, indicó la comerciante.