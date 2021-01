El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante un acto realizado en Mora Cué-Luque, aseguró que seguirá trabajando a pesar de las críticas recibidas y remarcó que tiene la conciencia tranquila.

En la ocasión de vuelta se comparó con el gobierno anterior para destacar que ahora mejoró la cantidad de obras. “Nosotros duplicamos en dos años y medio la cantidad de caminos asfaltados hechos en el mejor gobierno de la era democrática, que fue el de Horacio Cartes”, agregó.

“Yo respondo las críticas con trabajo. Voy a ser un poco grosero. Me pueden putear pero no refutar en números. Vamos a seguir trabajando con el gran compromiso con la gran nación. No se preocupen por lo que escuchan. Yo hace rato ya no leo nada, por salud mental. Me levanto tranquilo, leo la Biblia a la mañana y salgo a trabajar por nuestro pueblo y con mucha esperanza en el futuro”, arremetió por último.